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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۱

ماکنعلی تاکید کرد:

تولید محتوای الکترونیکی در مدارس لرستان باید ارتقا یابد

تولید محتوای الکترونیکی در مدارس لرستان باید ارتقا یابد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان بر ضرورت ارتقا تولید محتوای الکترونیکی در مدارس استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ماکنعلی در این رابطه اظهار داشت: هدف از تولید محتوا، تغییر روش های آموزشی از سنتی به روش های فعال است تا با درگیر کردن بیشتر ذهن و فکر دانش آموز به تعمیق یادگیری کمک شود.

وی افزود: تولید محتوا توسط معلمان و دانش آموزان با توجه به نیاز معلم و دانش آموز و با عنایت به حرکت جدید آموزش و پرورش و برنامه های تحولی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر هوشمندسازی مدارس یک نیاز ضروری است اما مهم تر از آن استفاده مطلوب از محتوای تولید شده در کلاس است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با بیان اینکه لرستان در بحث تولید محتوای الکترونیکی جزء 10 استان گروه دوم کشور است گفت: با استفاده از ظرفیت گروههای آموزشی و افراد توانمند و صاحبنظر باید جایگاه استان را در بحث تولید محتوا و نرم افزارهای آموزشی ارتقاء دهیم.

کد مطلب 1479853

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