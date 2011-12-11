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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۹:۰۹

در راستای مرحله پنجم پژوهانه/

اعلام مهلت دانشگاههای علوم پزشکی برای ارائه فهرست مشمولان پژوهانه

اعلام مهلت دانشگاههای علوم پزشکی برای ارائه فهرست مشمولان پژوهانه

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مهلت زمانی برای ارائه پرونده دانشجویان واجد شرایط دریافت پژوهانه در دانشگاههای علوم پزشکی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو فراخوان شماره 18516/11 در تاریخ اول آذرماه 90 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با توجه به لزوم رعایت دقیق زمانبندی فرآیند اعطای پژوهانه رساله به دانشجویان مقطع دکتری تخصصی و در راستای اجرای مرحله پنجم برنامه اعطای پژوهانه به دانشجویان دکتری، جمع آوری مشخصات دانشجویان واجد شرایط مرحله پنجم آغاز شده است.

در این مرحله دانشجویان ورودی بهمن ماه سال 87 به بعد که پروپوزال رساله خود را در تاریخ 16 بهمن 89 تا 31 شهریور 90 به تصویب رسانیده اند مشمول این طرح خواهند بود.

دانشگاههای علوم پزشکی تا 23 آذرماه 90 فرصت دارند فهرست اسامی دانشجویان مشمول خود را در فرم مربوطه به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ارسال و اعلام کنند.

کد مطلب 1479855

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