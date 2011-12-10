قبرستان روستای "چراغ آباد" سرفیروزآباد به زیر آب رفت

به گزارش خبرنگار مهر، روستای "چراغ آباد" از توبع بخش سرفیروزآباد کرمانشاه به دلیل نداشتن زیر ساختهای استاندارد در اولین بارش باران امسال دچار خسارت های زیادی شد.

در اولین بارش باران در کرمانشاه، قبرستان و زمینهای کشاورزی این روستا، کاملا به زیر آب رفت و عملا کشاورزان این روستا را از داشتن محصول ناامید کرد.

عزت الله جمشیدی از ساکنان این روستا در این باره به خبرنگار مهر گفت: روستای چراغ آباد از همه امکانات رفاهی و طبیعی محروم است و همین نداشتن امکانات صدمات بسیاری تا کنون به زندگی اهالی این روستا زده است.

جمشیدی افزود: از ابتدای انقلاب تا سال گذشته هیچ گونه جاده ای نداشتیم، ولی سال گذشته برخی از نهادهای دولتی اقدام به ساخت جاده برای این روستا کردند، ولی به دلیل رعایت نکردن استانداردها و زیرساخت برای جاده مذکور، در اولین باران امسال، خسارت های زیادی به کشاورزان وارد شده است.

وی تاکید کرد: اهالی روستا و خود بنده بارها به این دوستان نسبت به ساخت پل برای عبور آبهای سطحی در ایام بارندگی، تاکید کردیم، ولی اعتراض ما تاثیری نداشت.

جمشیدی گفت: نبود پل برای عبور آبهای سطحی، موجب شد این آبها از روی جاده مذکور عبور کرده و پس از تخریب اراضی کشاورزی روستا، قبرستان را کاملا محو کند.

این روستایی با اشاره به دیگر مشکلات در روستای چراغ آباد گفت: روستای ما تنها 15 کیلومتر تا شهر هلشی فاصله دارد، ولی هنوز از داشتن ابتدایی ترین امکانات محروم هستیم.

جمشیدی تاکید کرد: همین نبود امکانات، جمعیت 50 خانواری روستا را به 10 خانوار تقلیل داده است و مردم روستا را مجبور به کوچ به شهر و حاشیه نشینی در آنجا کرده است.

وی می گوید: روستای چراغ آباد روزگاری به عنوان روستای نمونه در دامپروری استان کرمانشاه معروف بوده است، ولی در حال حاضر به دلیل نبود امکانات، در حال تخلیه است.

بر اساس این گزارش، روستای چراغ آباد از توابع بخش سرفیروزآباد کرمانشاه از نظر امکانات رفاهی و آموزشی در محرومیت شدیدی به سر می برد و در صورت نرسیدن کمکهای دولتی به این روستا، باید در آینده ای نزدیک شاهد کوچ دست جمعی مابقی خانوارهای باقیمانده در این روستا به حاشیه شهر کرمانشاه باشیم.