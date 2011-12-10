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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

حجت الاسلام مرتضوی:

15 هزار مراسم مذهبی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

15 هزار مراسم مذهبی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: در دهه اول ماه محرم بیش از 15 هزار مراسم مذهبی توسط هیئتهای مذهبی در سطح این استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید جعفر مرتضوی با اشاره به نقش مهم و تاثیر گذار هیئتهای مذهبی در ایام سوگواری امام حسین (ع) بیان داشت: هیئتهای مذهبی باید با درک جایگاه ویژه خود در این ایام گام مؤثری در راستای تبین فرهنگ حسینی در جامعه به ویژه در بین نسل جوان بردارند.

وی ادامه داد: یک هزار و 300 هیئت مذهبی با همکاری ائمه جماعات و جمعه و 834 مبلغ و مبلغه محافل عزاداری امام حسین (ع) را در مساجد، حسینیه‌ها و تکایای این استان برگزار کردند.
 
مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری عمده برنامه هیئت مذهبی را برگزاری زیارت عاشورا و ادعیه، سخنرانی، مداحی و سینه زنی برشمرد.
کد مطلب 1479859

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