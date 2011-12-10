15 هزار مراسم مذهبی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید جعفر مرتضوی با اشاره به نقش مهم و تاثیر گذار هیئتهای مذهبی در ایام سوگواری امام حسین (ع) بیان داشت: هیئتهای مذهبی باید با درک جایگاه ویژه خود در این ایام گام مؤثری در راستای تبین فرهنگ حسینی در جامعه به ویژه در بین نسل جوان بردارند.

وی ادامه داد: یک هزار و 300 هیئت مذهبی با همکاری ائمه جماعات و جمعه و 834 مبلغ و مبلغه محافل عزاداری امام حسین (ع) را در مساجد، حسینیه‌ها و تکایای این استان برگزار کردند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری عمده برنامه هیئت مذهبی را برگزاری زیارت عاشورا و ادعیه، سخنرانی، مداحی و سینه زنی برشمرد.