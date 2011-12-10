تیم ورزشی"نینجارنجر" نیشابور قهرمان کشور شد

ناصر غرقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم رزمی نینجارنجر استان متشکل از هفت نفر رزمی‌کار به اتفاق دو نفر همراه تدارکات و پشتیبانی در این مسابقات شرکت کردند که در سالن شهید ربیعی مجموعه ورزشی پیشگاه هادیان بندر انزلی استان گیلان برگزار شد.

وی اظهار داشت: اعضای تیم که همگی نیشابوری بودند، موفق به کسب سه مدال طلا و چهار مدال نقره شدند که بدین ترتیب، تیم خراسان رضوی رتبه اول ایران را احراز کرد.

وی یادآور شد: در این مسابقات دو روزه که 17 تیم از سراسر کشور حضور داشتند، تیم استان‌های چهارمحال و بختیاری و گلستان به مقام‌های دوم و سوم دست یافتند.

رئیس سبک نینجارنجر خراسان رضوی توضیح داد: مجتبی حصارنوی، رامین نیک‌روش و ناصر غرقی توانستند مدال طلا را در بخش نمایش هنرهای فردی و گروهی بر گردن خود بیاویزند.

غرقی ادامه داد: سیدسجاد حسینی، امید صنعتی، احسان محمدیان و سعید مشتاقی نیز در همین بخش مدال‌های نقره را به ارمغان آوردند.