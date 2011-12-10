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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۶

غرقی:

تیم ورزشی"نینجارنجر" نیشابور قهرمان کشور شد

تیم ورزشی"نینجارنجر" نیشابور قهرمان کشور شد

نیشابور - خبرگزاری مهر: رئیس سبک نینجارنجر خراسان رضوی از اخذ رتبه اول تیم اعزامی این سبک از نیشابور به نمایندگی از این استان در مسابقات کشوری خبر داد.

ناصر غرقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم رزمی نینجارنجر استان متشکل از هفت نفر رزمی‌کار به اتفاق دو نفر همراه تدارکات و پشتیبانی در این مسابقات شرکت کردند که در سالن شهید ربیعی مجموعه ورزشی پیشگاه هادیان بندر انزلی استان گیلان برگزار شد.

وی اظهار داشت: اعضای تیم که همگی نیشابوری بودند، موفق به کسب سه مدال طلا و چهار مدال نقره شدند که بدین ترتیب، تیم خراسان رضوی رتبه اول ایران را احراز کرد.

وی یادآور شد: در این مسابقات دو روزه که 17 تیم از سراسر کشور حضور داشتند، تیم استان‌های چهارمحال و بختیاری و گلستان به مقام‌های دوم و سوم دست یافتند.

رئیس سبک نینجارنجر خراسان رضوی توضیح داد: مجتبی حصارنوی، رامین نیک‌روش و ناصر غرقی توانستند مدال طلا را در بخش نمایش هنرهای فردی و گروهی بر گردن خود بیاویزند.

غرقی ادامه داد: سیدسجاد حسینی، امید صنعتی، احسان محمدیان و سعید مشتاقی نیز در همین بخش مدال‌های نقره را به ارمغان آوردند.

کد مطلب 1479860

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