به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب استان یزد اعلام کرد: به موجب مصوبه مورخه 15 تیرماه سال 66 کمیسیون واگذاری موضوع ماده 32 آیین نامه قانون اصلاح، قانون واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره 675 مورخ 30 تیرماه سال 66 هیئت واگذاری زمین استان یزد، یک قطعه زمین به مساحت پنج هکتار از اراضی ملی شده دخمه کهنه برای ایجاد تاسیسات آب شهر یزد تخصیص یافت.

این شرکت همچنین اعلام کرد: در زمین دخمه بر اساس نیاز شهروندان دو باب مخزن با ظرفیت 10 هزار مترمکعب و با نام مبارک غدیر احداث شد که متجاوز از 20 سال قدمت دارد و با توجه به توسعه شهر و ضرورت ایجاد ظرفیت لازم برای تامین آب شهروندان و رساندن مخازن ذخیره به حد استاندارد، نتیجه مطالعات مشاور ایجاد مخازن جدید در نقاط مختلف شهر از جمله 50 هزار مترمکعب مخزن جدید در محدوده اراضی واگذاری در کنار دخمه به دلیل کد ارتفاعی مناسب بود.

بر این اساس، با توجه به اینکه ساخت 50 هزار مترمکعب مخزن در ضلع شرقی زمین واگذاری شده نیاز به حدود هفت هزار مترمربع زمین به طرف کوه دخمه داشت، پس از بازدید مدیرکل مسکن و شهرسازی استان یزد از محل، مقرر شد 30 هزار مترمکعب مخزن در ضلع شرقی احداث و برای 20 هزار مترمکعب در ضلع غربی از طریق اداره مسکن و شهرسازی، زمین تامین شود که به موجب این تصمیم تنها دو هزار و 500 مترمربع از اراضی متعلق به انجمن زرتشتیان مورد نیاز بود و در این میزان زمین، مخزنی احداث نخواهد شد بلکه به عنوان حریم مخزن در نظر گرفته خواهد شد.

شرکت آبفای یزد در ادامه اعلام کرد: در نهایت پس از چند جلسه مذاکره با رئیس انجمن زرتشتیان و بیان ضرورت و حیاتی بودن این مخازن شهر، وی به دلیل عام المنفعه بودن موضوع با درخواست شرکت آب و فاضلاب استان یزد موافقت ضمنی کرد و متعاقب آن وکیل انجمن با دفتر حقوقی شرکت موافقت نامه ای امضا کردند و نامه شماره 119/60 مورخ 20 تیرماه سال 90 انجمن زرتشتیان به عنوان کارشناسان رسمی مبنی بر تعیین بهای دو هزار و 500 مترمربع از اراضی مورد نظر موید پذیرش درخواست از جانب این شرکت است.

شرکت آب و فاضلاب استان یزد همچنین اعلام کرد: مستندات یاد شده به خوبی گواه اقدام صحیح شرکت آبفای یزد است و به طور قطع همشهریان زرتشتی که پیوسته در کارهای خیر و عام المنفعه پیشقدم بوده اند، در این امر حیاتی نیز همچون گذشته همکاری موثر و ممتاز خواهند داشت.