حجت الاسلام احمد احمدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای حذف یا بومی کردن تعطیلات و مناسبتهای مذهبی اظهار داشت: سالهاست که با کاهش دادن تعطیلات 25 روزه سال به 15 یا 16 روز موافق هستم.

وی با اشاره به اینکه اعتقاد ندارد حذف تعطیلات مذهبی از تقویم تبعات منفی به دنبال دارد گفت: برگزاری مراسم عزاداری هیچ منافاتی با کار کردن در ساعات اداری ندارد. برای مثال پس از تعطیلات تاسوعا و عاشورای امسال و تعطیلی که به صورت غیررسمی اما فراگیر بین تعطیلات صورت گرفت شاید انجام بسیاری کارهای اداری و پزشکی مردم را به تعویق انداخته است.

وی افزود: در سازمان مطالعات و تدوین کتب درسی یک روز تعطیلی کار چاپ کتاب را با تعویق رو به رو می کند، تعطیلات از نظر من به معنای بریدن شاهرگ حیاتی کار در یک کشور است.

حجت الاسلام احمدی با تأکید بر اینکه با بومی کردن تعطیلات مذهبی کشور به هیچ وجه موافق نیست گفت: تعطیل شدن شهادت امام رضا(ع) در مشهد به معنای قطع ارتباط مشهد و تهران در آن روز خاص است، اگر قرار است تعطیلات مذهبی از تقویم حذف شود دیگر بومی کردن این تعطیلات هیچ معنایی ندارد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه کشورهای معدودی در سطح جهان به تعداد روزهای تعطیل ما روز تعطیل دارند گفت: حداکثر تعطیلات در دنیا طی سال شش تا هشت روز است.