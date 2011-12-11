فتح‌الله مجتبایی بانی این جایزه درباره آخرین وضعیت آن به خبرنگار مهر گفت: تا جایی که من اطلاع دارم 4 رساله در چرخه داوری نخستین دوره این جایزه قرار دارند و نتیجه نهایی هم اوایل دی‌ماه توسط داوران اعلام می‌شود.

این نویسنده پیشکسوت در پاسخ به این پرسش که «با توجه به بازه زمانی حدوداً یکساله برای ارسال آثار به دبیرخانه جایزه، فکر نمی‌کنید تعداد آثار (4 پایان نامه) کم باشد؟» افزود: این جایزه محدود به رساله‌های دو حوزه (زبان و ادبیات فارسی و ادیان و عرفان) است و در سال گذشته هم بیشتر از این تعداد، رساله با این موضوعات وجود نداشته است.

مجتبایی همچنین اعلام اسامی داوران را به زمان برگزاری جایزه موکول کرد و درباره زمان و نحوه برگزاری آن گفت: علاوه بر نشان جایزه و مبلغ نقدی به مولف پایان‌نامه برگزیده، انتشارات هرمس این رساله را در قالب کتابی چاپ خواهد کرد. هدف ما تشویق نخبگان برای تولید رساله‌های در خور توجه در دو حوزه زبان و ادبیات فارسی و ادیان و عرفان است.

به گفته بانی این جایزه، نخستین دوره جایزه دکتر فتح‌الله مجتبایی در دهه اول دیماه برگزار می‌شود.

این جایزه به برترین پایان‌نامه‌ دکتری در رشته‌های زبان و ادبیات فارسی و ادیان و عرفان اهدا می‌شود. یکی از شروط شرکت در این جایزه این بود که پژوهشگران رشته‌های مذکور تا پایان سال ۱۳۸۹ از پایان‌نامه‌ خود دفاع کرده باشند. دبیرخانه جایزه دکتر فتح‌الله ‌مجتبایی در مرکز فرهنگی شهر کتاب مستقر است.