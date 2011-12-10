اخبار کوتاه از ورزش فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، امید نوروزی دارنده مدال طلای مسابقات کشتی فرنگی جهان در مسابقات آزمایشی المپیک 2012 لندن پس از استراحت در دور اول به مصاف حریف چینی خود خواهد رفت.مراسم وزن کشی این رقابتها برگزار شد و شش فرنگی کار کشورمان حریفان خود را شناختند.

این مسابقات از ساعت 12 و 30 دقیقه امروز شنبه به وقت تهران در مجموعه اکسل شهر لندن آغاز شده و نمایندگان کشورمان به شرح زیر به مصاف حریفان خود می روند:

در وزن 55 کیلوگرم که شش کشتی گیر حضور دارند، سامان عبدولی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف چوی گیو جین دارنده مدال نقره جهان از کره جنوبی می رود.

در وزن 60 کیلوگرم حمید سوریان پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف وینچنزو ماستری از ایتالیا می رود. در این وزن 10 کشتی گیر حضور دارند که در میان آنها اسامی روشن بایراموف از آذربایجان و نمایندگان روسیه و کرجنوبی به چشم می خورد.

در وزن 66 کیلوگرم که 9 کشتی گیر حضور دارند امید نوروزی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف ژن ژی از چین می رود.

در وزن 74 کیلوگرم محسن قاسمی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به سه سا کاسینن از فنلاند می رود و در صورت پیروزی در دور سوم با برنده دیدار کشتی گیران روسیه و چین روبرو می شود.

در وزن 96 کیلوگرم قاسم رضایی در دور نخست به مصاف الوتوم از استونی می رود و در صورت پیروزی در دور دوم با برنده دیدار اصلان بک خوشتوف از روسیه و لاریناتیس از لیتوانی روبرو می شود.

در وزن 120 کیلوگرم که 11 کشتی گیر حضور دارند، بشیر باباجان زاده در دور نخست به مصاف هیکی نابی از استونی می رود و در صورت پیروزی در دور دوم با برنده دیدار کشتی گیران سوئد و فرانسه مصاف می دهد.



گفتنی است مسابقات کشتی آزاد آزمایشی المپیک 2012 نیز روز یکشنبه در لندن برگزار می شود و تیم ایران با سه نماینده در این رقابتها شرکت می کند.

محمد رضا رودکی جودو کار شیرازی عازم چین می شود

جودو کار شایسته شیرازی به همراه سایر اعضا تیم ملی کشورمان برای شرکت در مسابقات گرندپریکس چین دوشنبه هفته جاری عازم کینگ ‌دائو می شود.

علی معلومات در وزن منهای 73 کیلوگرم، امیر قاسمی‌نژاد در وزن منهای 81 کیلوگرم، جواد محجوب در وزن منهای 100 کیلوگرم و محمدرضا رودکی در وزن به اضافه 100 کیلوگرم، جودوکاران کشورمان در این مسابقات خواهند بود.

مسابقات جایزه بزگ "کینگ ‌دائو" چین طی روزهای 26 و 27 آذرماه برگزار می‌شود و امتیازات آن برای کسب سهمیه المپیک لحاظ خواهد شد.

پیروزی بسکتبال لوله آ اس شیراز برابر شهرداری گرگان

بسکتبال لوله آ اس شیراز در برابر تیم شهرداری گرگان به پیروزی دست یافت.

دراین بازی که در سالن خانه بسکتبال شیراز بر گزار شد، تیم میزبان با نتیجه 76 بر 44 تیم شهرداری را شکست داد.