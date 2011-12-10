به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسینی اظهارداشت: با اعلام نتایج آزمایشهای صورت گرفته روی زعفران های تولید شده در قالب این طرح، رکورد جدیدی از نظر رنگ دهی و عدم آلودگی به دست آمده، که در نوع خود بی نظیر است.
مسئول اجرای طرح بهبود کیفیت و شناسه تولید زعفران خالص ایران با بیان اینکه نمونه های آزمایش شده به صورت کاملا تصادفی از زعفرانهای تولیدی کشاورزان انتخاب شدهاند، افزود: نتایج آزمایشها نشان داده که کیفیت زعفران تولیدی با این روش فراتر از استانداردهای موجود است.
حسینی افزود: نمونه های زعفران در آزمایشگاه اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی، آزمایش و نتایج آن تایید شده که بر اساس نتایج آزمایش ها، اصلی ترین هدف طرح بهبود کیفیت زعفران تحقق پیدا کرده است.
وی در خصوص ارتقای کیفیت زعفران تولید شده، گفت: در قالب این طرح، سه پایگاه فرآوری در روستاهای شهرستان قائن احداث شده و کشاورزان با رعایت استانداردهای علمی و بهداشتی در این پایگاهها زعفران خود را خشک و بسته بندی کردهاند.
به گفته این مسئول طرح بهبود کیفیت و شناسه تولید زعفران خالص ایران در آبان ماه سالجاری با همکاری مشترک شورای ملی زعفران، کانون هماهنگی دانش و صنعت زعفران، بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان، جهاد کشاورزی قائنات و شبکه بهداشت و درمان قائن به صورت پایلوت در سه روستای این شهرستان به عنوان یکی از قطبهای تولید طلای سرخ اجرا شده است.
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