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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

حجت الاسلام حسین نژادیان:

امکانات آموزشی و فرهنگی مدارس صدرا باید تقویت شود

امکانات آموزشی و فرهنگی مدارس صدرا باید تقویت شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: امام جمعه بروجن گفت: امکانات آموزشی و فرهنگی مدارس صدرا باید تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام غلامحسین حسین نژادیان مدارس صدرا را یکی از مراکز تقویت باورهای دینی جوانان دانست و افزود: در راستای جذب دانش‌آموز امکانات فرهنگی و آموزشی مدارس صدرا باید تقویت شود.

وی فضای مناسب آموزشی، داشتن امکانات به روز فرهنگی و آموزشی و حضور دبیران مجرب را از راه های جذب دانش‌آموز در مدارس دانست و از مسئولان خواست با افزایش امکانات زمینه تحصیل دانش‌آموزان را در این مدارس فراهم کنند.
 
امام جمعه بروجن با اشاره به اینکه باید کیفیت آموزش در این مدارس  مورد تجه قرار گیرد عنوان کرد: بازده خوب در آموزش نقش موثری در جذب دانش آموز در این مدرسه دارد.
کد مطلب 1479869

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