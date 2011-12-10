به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مرحله مقدماتی رقابت‌های کشتی فرنگی آزمایشی المپیک 2012 لندن که از ظهر امروز شنبه به وقت تهران در سالن "اکسل" شهر لندن آغاز شده است یک فرنگی کار کشورمان راهی دیدار فینال شد، سه کشتی گیر دیگر راهی دیدار رده بندی شدند، سامان عبدولی به مدال برنز دست یافت و باباجان‌زاده از دور رقابت‌ها کنار رفت.

قاسم رضایی در وزن 96 کیلوگرم این مسابقات در دور اول "الو توم" از استونی را با نتیجه یک بر صفر و یک بر صفر شکست داد. وی در دور دوم مقابل "اصلان بیک خوشتوف"، کشتی گیر سرشناس روس و قهرمان المپیک با نتایج مشابه یک بر صفر به پیروزی رسید. وی در مرحله نیمه نهایی به مصاف "رامی آنترو هیتانمی" از فنلاند رفت و موفق شد حریف خود را از پیش رو برداشته و فینالیست شود. "تیمونسینی" از ایتالیا دیگر کشتی گیر فینالیست این وزن است.

در وزن 55 کیلوگرم که 6 کشتی گیر حضور داشتند، سامان عبدولی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم و در مرحله نیمه نهایی مقابل "چوی گیو جین"، دارنده مدال نقره جهان از کره جنوبی با نتیجه 2 بر صفر و یک بر صفر مغلوب شد و به مدال برنز دست یافت.

امروز همچنین حمید سوریان که در این رقابت‌ها در وزن 60 کیلوگرم به میدان رفته است، پس از استراحت در دور نخست در دور دوم "وینچنزو ماستری" از ایتالیا را با نتیجه 2 بر صفر و 3 بر صفر شکست داد. وی در مرحله نیمه نهایی مقابل "ارسلان عبدلین" از روسیه با نتیجه یک بر صفر، صفر بر 4 و صفر بر 2 مغلوب شد تا امشب برای کسب مدال برنز به مصاف برنده جدال کشتی گیران لهستان و کره جنوبی برود.

در وزن 66 کیلوگرم امید نوروزی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم "ژن ژی" از چین را با نتیجه 2 بر صفر و 3 بر صفر مغلوب کرد اما در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 3 بر صفر، صفر بر یک و صفر بر یک مقابل "آدام کوراک" از روسیه شکست خورد تا برای کسب مدال برنز به مصاف "مارگاریان" از فرانسه برود.

محسن قاسمی دیگر نماینده کشورمان بود که در وزن 74 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست در دور دوم "سه سا کاسینن" از فنلاند را با ضربه فنی شکست داد اما در مرحله نیمه نهایی مقابل "الکساندر چخیرکین" از روسیه با نتیجه 2 بر صفر، صفر بر 2 و صفر بر 3 مغلوب شد. وی برای کسب مدال برنز به مصاف "چانگ" از چین می رود.

بشیر باباجان‌زاده نیز در وزن 120 کیلوگرم در دور نخست مقابل "هیکی نابی" از استونی با نتیجه صفر بر 2، 2 بر صفر و یک برصفر به پیروزی رسید. وی در دور دوم مقابل "یوهان یورن" از سوئد با نتایج مشابه 2 بر صفر شکست خورد. کشتی گیران ترکیه و آلمان دیدار فینال این وزن را برگزار می کنند.

تیم ایران در این رقابت‌ها در وزن 84 کیلوگرم نماینده‌ای ندارد. در این وزن سامان طهماسبی از آذربایجان و "راچیبا" از اوکراین دیدار فینال را برگزار می کنند.