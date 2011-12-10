نویسندگان بروجردی برای غنی سازی مرکز اسناد و مفاخر همکاری کنند

نادر ارجمندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت دفتر مرکز اسناد و مفاخر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد گفت: این مرکز به منظور شناخت بیشتر از فرهنگ و تاریخ بروجرد، وضعیت اجتماعی و فرهنگی زمان، جمع آوری، ثبت و ضبط کتب نویسندگان، زندگی نامه مفاخر، بانک اطلاعات هنرمندان، نویسندگان و فعالین قرآنی راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه مرکز اسناد و مفاخر شهرستان بروجرد دو سال است که به صورت منسجم شروع به فعالیت کرده است، ادامه داد: ما در این مرکز با کمک هنرمندان و فرهنگ دوستان توانسته ایم آثار مکتوب، نشریات، قولنامه، دست نوشته ها، عکس، فیلم نوار کاست، اسلاید و هر سندی که بتواند گوشه ای از فرهنگ و هنر این شهر فرهیخته را برای ما شفاف و بیان کند جمع آوری می کنیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد با اشاره به اهدا کتب متعدد به این مرکز، بیان داشت: از تمام نویسندگان بروجردی تقاضا داریم تا در راستای غنی سازی این مرکز و بانک اطلاعات نویسندگان بروجردی یک نسخه از کتب منتشر شده خود را در اختیار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد قرار دهند.

ارجمندی همچنین به اهدا کتاب "شیوه های برقراری ارتباط موثر با فرزندان" به مرکز اسناد و مفاخر بروجرد خبر داد و بیان داشت: این ‌کتاب نوشته شهرام عبدالله زاده از نویسندگان بروجردی است.

وی ادامه داد: این کتاب با هدف بهبود و ارتقاء روابط میان والدین و فرزندان نگاشته شده و در آن به اهمیت و فواید ارتباط مطلوب با فرزندان، مهارت در گفتگو با فرزندان، شیوه تعریف و انتقاد و یا مخالفت با فرزندان اشاره شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد افزود: این کتاب توسط انتشارات "هیئت نسیم" منتشر شده است که یک نسخه از آن پس از رونمایی با حضور نویسنده آن به مرکز اسناد و مفاخر بروجرد اهدا شد.