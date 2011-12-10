امر به معروف و نهی از منکر ضامن سلامت جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جواد حاجی زاده ظهر شنبه در جمع اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر فلسفه قیام عاشورا و امام حسین(ع) را امر به معروف و نهی از منکر و برپایی نماز در جامعه دانست.

وی افزود: امروز بزرگترین وظیفه ما تأسی از ائمه معصومین و فرهنگ عاشورا و محرم می باشد که باید با راهکارهای مناسب و بهره مندی از کارشناسان خبره گامهای عملی در ترویج این فرهنگ در جامعه بخصوص در بین قشر جوان برداریم.

رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر اهر گفت: باید در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر همه مشارکت کرده و این فرهنگ را در جامعه نهادینه کنیم.

وی تأکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه یک دستگاه و یک اداره نیست بلکه فریضه ای است که همه در مقابل آن مسئول هستیم بخصوص تذکر لسانی با روش خاص و معتدل که خیر خواهانه در مخاطب تأثیر گذار باشد.

حجت الاسلام حاجی زاده فریضه امر به معروف و نهی از منکر را زمینه ساز ایجاد فضای معنوی در جامعه برشمرد و افزود: تحقق این امر موجب سلامت، تهذیب نفس، ترویج فرهنگ حجاب و عفاف، دوری از گناه در جامعه می شود.

امام جمعه اهر در ادامه با اشاره به اینکه جوانان ما پاک و خلوص نیت دارند، افزود: دانشگاه آزاد اسلامی یکی از مراکزی است که با جوانان سر و کار دارد و این مکان فرهنگی و آموزشی محلی مناسب برای ترویج شعائر دینی و اسلامی و مسائل معنوی است که الحمدالله این دانشگاه دراین زمینه پیشتاز بوده و در اکثر برنامه های فرهنگی شهرستان و خود دانشگاه تلاش مضاعف دارد.

وی همچنین با تأکید بر تلاش بیشتر دراین زمینه از تلاش دست اندرکاران این دانشگاه در اجرای موفق برنامه های مختلف فرهنگی معنوی قدردانی کرد و افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر پیشتاز در حوزه فرهنگ و معنوی است که این امر در سایه حمایت های بی شائبه رئیس واحد و همکاران فرهنگی آن محقق شده است.