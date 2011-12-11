خروج ایران از رقابت در اعزام نیروی کار ساده

محسن مظفری در گفتگو با مهر در این خصوص که در شرایط فعلی بسیاری از کارجویان و متقاضیان کار در خارج کشور سعی می کنند از طریق خود و یا برقراری ارتباط با دوستان و آشنایان برای دستیابی به فرصت شغلی کشور را ترک کنند و در این بخش توجه چندانی به استفاده از کاریابی ها صورت نمی گیرد، گفت: عدم شناخت از فعالیت کاریابی ها باعث این نوع نگرش شده است.

مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه با اشاره به اینکه بسیاری از متقاضیان کار در خارج کشور با کاریابی ها و نحوه عملکرد دفاتر مشاوره شغلی داخلی بیگانه اند، اظهار داشت: البته وظیفه کاریابی ها نیز این است که تلاش کنند تا مشکلات عدم موفقیت کارجویان به اشتغال در خارج کشور را برطرف نمایند.

مظفری ناآشنایی به زبان خارجی برای اقامت و کار در خارج کشور را یکی از مهم ترین مسائل کارجویان ایرانی برشمرد و تاکید کرد: به دلیل اینکه در حال حاضر امکان رقابت با کشورهای اعزام کننده نیروی کار ساده را نداریم و همچنین افراد در این بخش مشکل اشتغال کمتری دارند، توجه به توانمندسازی نیروی کار برای کسب موقعیت های شغلی تخصصی و فنی ضروری است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادامه داد: برخی از کشورهای همسایه ایران مانند هندوستان، پاکستان و بنگلادش معمولا در بخش اعزام نیروی کار ساده ارزان فعالیت می کنند و توانسته اند بازار را در این بخش به دست بگیرند.

وی همچنین در مورد اعزام مستقیم نیروی کار به خارج کشور توسط برخی از دستگاه ها و وزارتخانه ها و به اصطلاح رقابت با کاریابی ها در اعزام نیروی کار، گفت: در این رابطه جلسات هماهنگی با برخی دستگاه ها توسط وزارتخانه برگزار و راهکارهای حل این مشکل دنبال می شود.