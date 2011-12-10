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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۷

اختصاص 196 میلیارد ریال اعتبار خشکسالی به آذربایجان شرقی

اختصاص 196 میلیارد ریال اعتبار خشکسالی به آذربایجان شرقی

تبریز – خبرگزاری مهر: دبیر ستاد حوادث غیرمترقبه آذربایجان شرقی از اختصاص 196 میلیارد ریال اعتبار از بابت خشکسالی به این استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل ساعی در جلسه ستاد بیمه محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی، با اشاره به اینکه در مورد تبعات خشکسالی سال گذشته و پیگیری مجدد اعتبار خشکسالی باید اقدام جدی صورت پذیرد، گفت: لازم است هرچه زودتر کمیته ای مرکب از سازمان جهادکشاورزی، آب منطقه ای، اداره کل هواشناسی و صندوق بیمه تشکیل شود تا گزارشهای خشکسالی بصورت هیدرولوژیک و کشاورزی انجام گیرد.

وی گفت: امسال هیئت وزیران از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع بند "ش" ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مبلغ شش هزار و 900 میلیارد ریال به منظور اجرای پروژه های مقابله با آثار خشکسالی به ویژه تامین آب شرب شهرها و روستاها در کشور اختصاص داده است.

ساعی افزود: برای مقابله با آثار خشکسالی  در آذربایجان شرقی، تنها  196 میلیارد و 660  میلیون ریال اختصاص یافته است.

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به تولید 110 محصول در استان گفت: از این میزان تولید 50 مورد تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند که سهم امور زراعی 20 مورد، امور باغی 12 مورد، امور دام 15 مورد و منابع طبیعی سه مورد بوده است.

کریم شمس با اشاره به اینکه 22 شعبه شرکت کارگزار اصلی و 23 شرکت  فرعی در استان فعالیت می کنند، افزود: در پی افزایش کارگزار بیمه در شهرستانهای مختلف هستیم.

وی با بیان اینکه برای تمدید زمان بیمه مشکلی وجود ندارد، ادامه داد: درخصوص افزایش کارگزار بیمه در مناطق مختلف استان، آماده ایم از  توان کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بهره مند شویم.

کد مطلب 1479879

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