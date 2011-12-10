مس سرچشمه گزینه سقوط نیست

حسین منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مس سرچشمه مقابل تراکتور سازی تبریز بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشت و تیم مس سرچشمه بعد از بازی مقابل مس کرمان و پیروزی در دربی کرمان به یک آمادگی روحی و روانی خوب دست یافت.

وی بیان داشت: بازیکنان سرچشمه در بازی مقابل تراکتور سازی تبریز با وجود اینکه در دقیقه 30 این دیدار و در پی اخراج علی سامره 10 نفره شدند اما بازهم در مقابل تراکتور تسلیم نشدند.

منصوری بیان داشت: دادن کارت زرد دوم به علی سامره و اخراج وی از زمین مسابقه از سوی داور این دیدار به قدری سخت گیرانه بود که اعتراض تماشاچیان تبریزی تراکتور را در ورزشگاه یادگار امام تبریز در پی داشت.

مدیر عامل باشگاه مس سرچشمه بیان داشت: مس سرچشمه با این تساوی امید خود را برای ماندن در لیگ برترفوتبال کشور افزایش داد و امیدواریم که این تیم در ادامه لیگ خود را از انتهای جدول جدا کند.

وی با اشاره به بازی این تیم مقابل سپاهان اصفهان در کرمان اظهار داشت: ما در کرمان کاملا بازی های خود را در غربت انجام می دهیم و بازی مقابل سپاهان و گرفتن امتیاز از این تیم در کرمان برای سرچشمه در نیم فصل دوم به اندازه زیادی ارزش دارد.

منصوری اظهار داشت: من این قول را می دهم که سرچشمه گزینه سقوط به لیگ پایین تر نخواهد بود و مطمئن باشید که با اضافه شدن نفرات جدید و به احتمال زیاد تکمیل ورزشگاه سرچشمه و برگزاری مسابقات در سرچشمه روند این تیم بهتر از گذشته خواهد بود.