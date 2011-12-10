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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

مربیان شنا در هشتگرد آموزش آب درمانی دیدند

مربیان شنا در هشتگرد آموزش آب درمانی دیدند

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: پیگیری رئیس هیئت نجات غریق شهرستان ساوجبلاغ منجر به برگزاری کلاس آموزش آب درمانی ویژه مربیان شنا و نجات غریق در هشتگرد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کلاسهای آموزش آب درمانی ویژه مربیان شنا و نجات غریق روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته 17 و 18 آذر ماه در سالن اجتماعات شهید مطهری هشتگرد برگزار شد.

استاد این کلاس آب درمانی آقای صاحب زمانی و خانم میر آخری از فدراسیون نجات غریق بودند و در این دوره آموزشی 60 نفر شرکت کننده از شهرستانهای مختلف سطح استان البرز و از استان تهران حضور یافتند.

کلاسهای ذکر شده از ساعت هشت صبح آغاز شد و در ساعت 18 عصر به پایان رسید، همچنین بخش آموزش عملی آقایان در استخر آبشار و بخش عملی بانوان در استخر شهرداری هشتگرد انجام شد و در پایان این کلاسها از همه شرکت کنندگان آزمون عملی و کتبی به عمل آمد.

نتایج برگزاری این کلاسها در هفته های آینده از سوی فدراسیون نجات غریق اعلام می شود و شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به سایت اداره ورزش و جوانان ساوجبلاغ از قبولی خود در آزمون این دوره از کلاسها آگاه شوند.

کد مطلب 1479883

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