مربیان شنا در هشتگرد آموزش آب درمانی دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کلاسهای آموزش آب درمانی ویژه مربیان شنا و نجات غریق روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته 17 و 18 آذر ماه در سالن اجتماعات شهید مطهری هشتگرد برگزار شد.

استاد این کلاس آب درمانی آقای صاحب زمانی و خانم میر آخری از فدراسیون نجات غریق بودند و در این دوره آموزشی 60 نفر شرکت کننده از شهرستانهای مختلف سطح استان البرز و از استان تهران حضور یافتند.

کلاسهای ذکر شده از ساعت هشت صبح آغاز شد و در ساعت 18 عصر به پایان رسید، همچنین بخش آموزش عملی آقایان در استخر آبشار و بخش عملی بانوان در استخر شهرداری هشتگرد انجام شد و در پایان این کلاسها از همه شرکت کنندگان آزمون عملی و کتبی به عمل آمد.

نتایج برگزاری این کلاسها در هفته های آینده از سوی فدراسیون نجات غریق اعلام می شود و شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به سایت اداره ورزش و جوانان ساوجبلاغ از قبولی خود در آزمون این دوره از کلاسها آگاه شوند.