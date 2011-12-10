به گزارش خبرگزاری مهر، حسین گنجی اظهار داشت: یکی از مهمترین بخش‌های ادبیات کشور ما را ادبیات عاشورایی تشکیل می‌دهد و که در این رابطه اشعار بسیاری سروده شده‌ که تعدادی به واقعه کربلا و دو روز عاشورا و تاسوعا پرداخته و تعداد دیگری نیز به طور عمومی از واقعه عاشورا روایت می‌کنند.

وی با اشاره به نخستین سوگواره منطقه‌ای شعر عاشورایی خون و خورشید این استان اشاره کرد و گفت: این سوگواره با حضور شاعرانی از استان‌های اصفهان، خوزستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، فارس و چهارمحال و بختیاری 21 دی مه سالجاری در شهرکرد برگزار می‌شود.

گنجی افزود: تاکنون چهار دوره از برگزاری استانی سوگواره شعر عاشورایی خون و خورشید می‌گذرد که امسال برای نخستین بار این سوگواره با حضور هفت استان از کشور به صورت منطقه‌ای برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری به محورهای این سوگواره اشاره کرد و گفت: موضوعات آزاد عاشورایی و آزادگی و بیداری از موضوعاتی است که شاعران علاقمند می‌توانند آثار خود را در این دو محور ارائه دهند.

گنجی با بیان اینکه آخرین مهلت ارسال آثار 10دی سال جاری است، تصریح کرد: علاقمندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را به آدرس شهرکرد، بلوار طالقانی، میدان ابوریحان، مجتمع فرهنگی هنری مهر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد ارسال کنند.

وی به شرایط شرکت در این سوگواره اشاره کرد و گفت: هر شرکت‌کننده می‎تواند حداکثر سه اثر از خود را در هر قالب شعری و در قطعه A4 به صورت تایپ شده به دبیرخانه ارسال کند.

آئین اختتامیه نخستین سوگواره منطقه‌ای شعر عاشورایی خون و خورشیدهمزمان با اربعین حسینی 21دیماه در شهرکرد برگزار می‌شود.