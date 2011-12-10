770 نسخه کتاب خطی و سند تاریخی در آستان قدس رضوی مرمت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش مجذوب حسینی اظهارکرد: از ابتدای سال تعداد 214 نسخه کتاب خطی و 560 برگ سند تاریخی توسط مرمت کاران این اداره مرمت شده است.

وی بیان کرد: قریب به 170 نسخه از کتب خطی مرمت شده، از مجموعه کتب خطی اهدایی مقام معظم رهبری است.

وی افزود: در این مدت 138 لت جلد چرمی قدیمی نسخ خطی نیز مورد مرمت قرار گرفته و 78 لت جلد چرمی منقوش نیز برای کتب خطی به دست استادکاران این اداره ساخته شده است.

مجذوب حسینی، از جمله کتب خطی مرمت شده، به قرآن متعلق به قرن هفتم هجری قمری اشاره کرد و گفت: این قرآن به دلیل شرایط نامناسب نگهداری پیشین آن، بسیار فرسوده و آلوده به قارچ و کپک بود که این باعث شد برای اولین بار، شستشوی قرآن به روشی ابداعی، در خصوص قرآن یاد شده، در این کارگاه تجربه شود.

وی همچنین از قرآن پوستی متعلق به قرن دوم هجری قمری نام برد که به تازگی، مرمت آن به پایان رسیده است.

وی اعلام کرد: قرآن پوستی دیگری در حال حاضر به دست با سابقه ترین استادکار مجموعه احمد طالبان در حال مرمت است.

گفتنی است، اداره حفاظت و مرمت سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در قالب هفت کارگاه مرمت سفال، نقاشی، فلز، چوب، منسوجات ، کاغذ و فرش و نیز آزمایشگاه حفاظت و مرمت در ساختمان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی به فعالیت مشغول است.