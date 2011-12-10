بهبود عملکرد باغات از اهداف اصلی جهاد کشاورزی کرمانشاه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرف منصوری گفت: ظرفیت بسیار خوبی در بخش باغات از جمله سطح زیر کشت و محصولات داریم که اگر در کنار توسعه سطح، مراحل نگهداری، آبیاری، سمپاشی با روشهای عملی انجام شود، حتما افزایش قابل توجهی در این بخش خواهیم داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تاکید کرد: در بحث بیمه محصولات کشاورزی نیز به دنبال این هستیم که سرمازدگی تحت پوشش بیمه قرار گرفته و لازم است همکاران با توجه به افت شدید دما، کمیته خسارت را فعال کرده و از هم اکنون خسارت ها را برآورد و صورتجلسه ها را تنظیم کنند.

منصوری افزود: خوشبختانه با پیگیری هایی که انجام شده، 5 میلیون لیتر به سهمیه سوخت استان اضافه شده و مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها باید سعی کنند این سهمیه را در واحدهای تولیدی استفاده کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با ابراز رضایت از روند ثبت واحدهای تولیدی در سامانه سوخت، گفت: مدیران تلاش کنند در مدت باقیمانده سایر واحدها را نیز ثبت کنند.

منصوری در ادامه بر ثبت اطلاعات کشاورزان در سایت بهره برداران تاکید کرده و خواستار جدیت بیشتر در پیگیری این امر شد.

وی در پایان به خاکورزی حفاظتی اشاره کرده و گفت: مدیران بحث خاکورزی حفاظتی را جدی تر پیگیری کرده تا از تسهیلاتی که از وزارتخانه به استان اختصاص یافته بهتر استفاده کنیم.

