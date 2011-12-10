تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیستم آذرماه سال 1390 مصادف است با پانزدهم محرم سال 1433 هجری قمری و یازدهم دسامبر سال 2011 میلادی.
- هشتمین دوره رقابتهای فوتبال جام باشگاههای جهان امروز طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
* السد قطر - اسپرانس تونس
* مونتری مکزیک - کاشیماآنتلرز ژاپن
- دومین روز از مسابقات کشتی آزمایشی المپیک 2012 لندن امروز هم با حضور نمایندگان کشورمان در سالن "اکسل سنتر" شهر لندن برگزار میشود.
- هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لالیگای اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* رایووایهکانو - اسپورتینگ گیخون
* ختافه - گرانادا
* ویارئال - رئال سوسیهداد
* رئال زاراگوزا - مایورکا
* مالاگا - اوساسونا
* اتلتیک بیلبائو - راسینگ سانتاندر
* اسپانیول - اتلتیکومادرید
- روز دوم از هفته پانزدهم مسابقات لیگ برتر باشگاههای انگلستان امروز با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
* ساندرلند - بلکبرن
* استوک سیتی - تاتنهام
- روز دوم از هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری خواهد شد:
* اودینزه - کیهوو
* کالیاری - پارما
* بولونیا - میلان
* آتلانتا - کاتانیا
* نوارا - ناپولی
- هفته شانزدهم مسابقات فوتبال بوندسلیگای آلمان امروز با برگزاری دو بازی زیر به پایان میرسد:
* دورتموند - کایزرسلاترن
* اشتوتگارت - بایرن مونیخ
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