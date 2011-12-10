تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیستم آذرماه سال 1390 مصادف است با پانزدهم محرم سال 1433 هجری قمری و یازدهم دسامبر سال 2011 میلادی.

- هشتمین دوره رقابت‌های فوتبال جام باشگاه‌های جهان امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* السد قطر - اسپرانس تونس

* مونتری مکزیک - کاشیماآنتلرز ژاپن

- دومین روز از مسابقات کشتی آزمایشی المپیک 2012 لندن امروز هم با حضور نمایندگان کشورمان در سالن "اکسل سنتر" شهر لندن برگزار می‌شود.

- هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* رایووایه‌کانو - اسپورتینگ گیخون

* ختافه - گرانادا

* ویارئال - رئال سوسیه‌داد

* رئال زاراگوزا - مایورکا

* مالاگا - اوساسونا

* اتلتیک بیلبائو - راسینگ سانتاندر

* اسپانیول - اتلتیکومادرید

- روز دوم از هفته پانزدهم مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* ساندرلند - بلکبرن

* استوک سیتی - تاتنهام

- روز دوم از هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری خواهد شد:

* اودینزه - کیه‌وو

* کالیاری - پارما

* بولونیا - میلان

* آتلانتا - کاتانیا

* نوارا - ناپولی

- هفته شانزدهم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امروز با برگزاری دو بازی زیر به پایان می‌رسد:

* دورتموند - کایزرسلاترن

* اشتوتگارت - بایرن مونیخ