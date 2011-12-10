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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۰:۰۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری مسابقات کشتی آزمایشی المپیک لندن و برگزاری ادامه رقابت‌های فوتبال جام باشگاه‌های جهان از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیستم آذرماه سال 1390 مصادف است با پانزدهم محرم سال 1433 هجری قمری و یازدهم دسامبر سال 2011 میلادی.

- هشتمین دوره رقابت‌های فوتبال جام باشگاه‌های جهان امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* السد قطر - اسپرانس تونس
* مونتری مکزیک - کاشیماآنتلرز ژاپن

- دومین روز از مسابقات کشتی آزمایشی المپیک 2012 لندن امروز هم با حضور نمایندگان کشورمان در سالن "اکسل سنتر" شهر لندن برگزار می‌شود.

- هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* رایووایه‌کانو - اسپورتینگ گیخون
* ختافه - گرانادا
* ویارئال - رئال سوسیه‌داد
* رئال زاراگوزا - مایورکا
* مالاگا - اوساسونا
* اتلتیک بیلبائو - راسینگ سانتاندر
* اسپانیول - اتلتیکومادرید

- روز دوم از هفته پانزدهم مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* ساندرلند - بلکبرن
* استوک سیتی - تاتنهام 

- روز دوم از هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری خواهد شد:
* اودینزه - کیه‌وو
* کالیاری - پارما
* بولونیا - میلان
* آتلانتا - کاتانیا
* نوارا - ناپولی

- هفته شانزدهم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امروز با برگزاری دو بازی زیر به پایان می‌رسد:
* دورتموند - کایزرسلاترن
* اشتوتگارت - بایرن مونیخ

کد مطلب 1479888

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