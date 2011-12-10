به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن اکبریان اظهار داشت: قیام عاشورا دین اسلام را زنده کرد و استمرار و حفظ ارزش‌ها و پیام‌های والای آن می‎تواند دین اسلام را از خطر فتنه دشمنان بیمه کند.

وی بر ضرورت ترویج و تعمیق ارزش‌های قیام امام حسین(ع) و حقیقت عاشورا تاکید کرد و افزود: قیام عاشورا درس‌های بزرگی برای ما مسلمانان دارد که می‎توان با عمل به این نکات و درس‌های آموزنده خود را برای ظهور امام زمان(ع) آماده کنیم.

اکبریان با بیان اینکه فرهنگ انتظار برآمده از فرهنگ عاشورا است، تصریح کرد: انتظار مهدی موعود(ع) کشیدن بدون درک حقایق و واقعیت‌های دشت کربلا بی‌معنا و بیهوده است.

وی ادامه داد: انتظار بی‌عاشورا انتظار بی‌پشتوانه است چراکه انتظار واقعی تجلی‌گر آرزوها و آمال کربلا و عاشورا است.

معاون فرهنگی هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری فرهنگ تمسک به دین اسلام را نجات بخش ملت‌های جهان عنوان کرد و گفت: فرهنگ اسلامی دارای آموزه‌های غنی و انسان‌سازی است که با بهره‌گیری از آن می‌توان بنیان همه مستکبران و مستبدادن عالم را در هم پیچید.

اکبریان افزود: باید با پشتوانه سه اصل عاشورا، غدیر و انتظار تلاش کرد که در مسیر حق گام برداشت و رستگاری و سعادت انسان‌های آزادی‌خواه جهان را فراهم کرد.

وی تصریح کرد: باید از تمام امکانات و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری برای افزایش سطح فرهنگ عمومی مردم با اتخاذ تدابیر لازم بهره گرفت.