به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن اکبریان اظهار داشت: قیام عاشورا دین اسلام را زنده کرد و استمرار و حفظ ارزشها و پیامهای والای آن میتواند دین اسلام را از خطر فتنه دشمنان بیمه کند.
وی بر ضرورت ترویج و تعمیق ارزشهای قیام امام حسین(ع) و حقیقت عاشورا تاکید کرد و افزود: قیام عاشورا درسهای بزرگی برای ما مسلمانان دارد که میتوان با عمل به این نکات و درسهای آموزنده خود را برای ظهور امام زمان(ع) آماده کنیم.
اکبریان با بیان اینکه فرهنگ انتظار برآمده از فرهنگ عاشورا است، تصریح کرد: انتظار مهدی موعود(ع) کشیدن بدون درک حقایق و واقعیتهای دشت کربلا بیمعنا و بیهوده است.
وی ادامه داد: انتظار بیعاشورا انتظار بیپشتوانه است چراکه انتظار واقعی تجلیگر آرزوها و آمال کربلا و عاشورا است.
معاون فرهنگی هنری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری فرهنگ تمسک به دین اسلام را نجات بخش ملتهای جهان عنوان کرد و گفت: فرهنگ اسلامی دارای آموزههای غنی و انسانسازی است که با بهرهگیری از آن میتوان بنیان همه مستکبران و مستبدادن عالم را در هم پیچید.
اکبریان افزود: باید با پشتوانه سه اصل عاشورا، غدیر و انتظار تلاش کرد که در مسیر حق گام برداشت و رستگاری و سعادت انسانهای آزادیخواه جهان را فراهم کرد.
وی تصریح کرد: باید از تمام امکانات و ظرفیتهای فرهنگی و هنری برای افزایش سطح فرهنگ عمومی مردم با اتخاذ تدابیر لازم بهره گرفت.
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