افزایش جمعیت انسانی موجب بروز مشکلات زیست بوم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل ساعی در گردهمایی یک روزه زمین شناسی پزشکی و محیط زیست اظهار داشت: افزایش پسماندهای صنعتی، زباله های کشاورزی، بیمارستانی، اتمی و صنعتی در افزایش بیماری ها تاثیرگذار بوده است.

وی افزود: جمعیت نیم میلیاردی در سال 1800 به شش میلیارد نفر در سال دو هزار افزایش یافت و در حال حاضر جمعیت هفت میلیاردی جهان و اثرات منفی انسان و صنعتی شدن متناسب با افزایش جمعیت روی محیط زیست، آب و هوا در چند دهه اخیر افزایش یافته است.

ساعی بابیان اینکه آب به عنوان مهمترین عنصر حیات، محور آبادانی است، گفت: منابع آب در جهان تقریبا ثابت است ولی میزان تقاضا برای مصرف آن با افزایش جمعیت روز به روز افزایش می یابد.

وی تاکید کرد: بر این اساس باید مراقب پسماندهای مختلف شهری و صنعتی باشیم تا نفوذ آنها در منابع آبی موجب آلودگی منابع زیرزمینی و سطحی آب نشود.

وی گفت: 30 کشور جهان جزو کشورهای تشنه به شمار می آیند و با مشکل کمبود آب سالم مواجه هستند که این تعداد در سال جاری به 50 کشور جهان افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: ایران نیز از کشورهای نیمه برخوردار از منابع آبی جهان به حساب می آید و آذربایجان شرقی نیز به تناسب وضعیت مشابهی دارد.