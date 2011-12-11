دنیای تصویر در سینما شورش بی دلیل راه انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره آمده است: تحلیل جدول فروش فیلم های ایرانی، جدول تولید سینمای ایران، معرفی فیلم های "آزمایشگاه"، "جیب بر خیابان جنوبی"، "خرمشهر"، "دوباره با هم"، "روییدن در باد" و...گزارشی از نشست مطبوعاتی جشنواره فیلم فجر.

در بخش رویداداهای خارجی می خوانیم، شون پن و دی کاپریو در فیلم تازه ایناریتو، جوهانسن کارگردان می شود، کریستین بیل و کیت بلانشت در دو فیلم تازه، گفتگو با میکی رورک، بازنشستگی زود هنگام براد پیت، باندراس در بیابان، بازگشت لارا کرافت، پنج نکته درباره جیمز باند، معرفی فیلم های "پانزدهم مارس"، "دلاور"، "چیز"، "سه تفنگدار"، "مانیبال"، "بچه دزدی"، "خانه رویایی"، "قصه دولفین"، فروش هفتگی فیلم های خارجی.

مطالبی درباره فیلم های "یه حبه قند"، ""مرگ کسب و کار من است"، "پرتقال خونی"، "سعادت آباد"، یادداشتی درباره نمایش های "ورود آقایان ممنوع"، " اگر نرفته بودی"، "تراس" و... کنکاشی کوتاه در مفهوم شهرت نزد هنرپیشگان سینما، گفتگو با رابرت پاتینسون، گفتگو با آنتونیو باندراس، گزارش تولید "جی. ادگار" اثر تازه کلینت ایستوود، گفتگو با کلینت ایستوود، دی کاپریو نائومی واتس و آرمی همر از دیگر مطالب این شماره است.

در ادامه این شماره آمده است: روزهای آخر جیمز دین، درس کارگردانی مایکل چیمینو، نقدی بر فیلم "یه حبه قند"، گفتگوهایی با هدی زین العابدین، مریم بخشی، فرناز رهنما، سام نوری، مریم معصومی، نرگس محمدی و فریبا آهنگ، گزارشی از جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان و... .