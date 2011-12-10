مراسم رونمایی از مستند "امدادگر بی امداد" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین همدانی در این مراسم با بیان توضیحاتی در ارتباط با ساخت فیلم "امدادگر بی امداد" که شرحی است بر زندگی سردار محمد حسین ممقانی فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله (ص)، از خانواده این شهید تقدیر و تشکر به عمل آورد.

وی در ادامه از تمامی مسئولین برای حمایت از تولید این پروژه قدردانی کرد و از آنها در ادامه ساخت این فیلم در قسمت های بعدی دعوت به عمل آورد. در پایان این مراسم 60 دقیقه از مستند 180 دقیقه‌ای "امدادگر بی امداد" برای حضار به نمایش درآمد که با استقبال مخاطبان همراه شد. و سپس جلسه نقد و بررسی آن برگزار شد.



سردار شهید محمد حسین ممقانی متولد شهر ممقان از توابع تبریز بود که در عملیات های زیادی شرکت داشت و در نهایت در عملیات کربلای یک در آزادسازی مهران به درجه رفیع شهادت نائل آمد.