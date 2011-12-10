10 تصویر؛ رو دست حزب الله به سیا و موساد!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات کشورهای عربی و روسیه بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ پیوستن کرواسی به اتحادیه بحران!

روزنامه المستقبل لبنان امروز در کاریکاتوری به پیوستن کرواسی به اتحادیه اروپا در نشست اخیر این اتحادیه اشاره دارد. البته طراح کاریکاتور با توجه به اوضاع بحرانی کشورهای حوزه یورو دورنمای روشنی از آینده این مسئله مطرح نکرده اس

گزینه های مردم روسیه

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز در کاریکاتوری به ثبت نام "ولادیمیر پوتین" در انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال 2012 اشاره دارد. بر این اساس، مردم روسیه گزینه های زیادی را برای انتخاب ندارند.

اختلافات قدرتهای غربی

روزنامه الشرق الاوسط امروز به اختلافات قدرتهای غربی در اتخاذ تصمیمات خود در زمینه تحولات جهانی اشاره دارد که در برهه اخیر ناهماهنگی هایی را در این تصمیمات مشاهده کرده ایم.

حمله به کبوترهای صلح

روزنامه العرب الیوم اردن امروز به از بین رفتن تمامی فرصتهای صلح در منطقه با تجاوزات متعدد رژیم صهیونیستی اشاره دارد.

بولدوز اسرائیلی و مواضع توخالی

روزنامه الدستور اردن امروز به تداوم تخریب مسجد الاقصی توسط رژیم صهیونیستی اشاره دارد که البته با توجه به مواضع و سخنرانی های پوچ مقامات عربی مانعی در برابر آن وجود ندارد.

رو دست حزب الله به سیا و موساد

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز به متلاشی شدن شبکه جاسوسی موساد در لبنان اشاره دارد که البته ارتباط آنها به سرویس جاسوسی آمریکا (سیا) نیز کاملا واضح و مشخص است.

تلویزیون دروغگو!

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به برخی رسانه های هوادار رژیمهای دیکتاتوری در جهان عرب اشاره دارد که همواره به سانسور واقعیتها مشغول هستند.

طرح شورای همکاری خلیج فارس در یمن؛ بدون شرح

الرایه قطر

مخالفان دیکتاتور؛ بدون شرح

العرب الیوم اردن

دخالت نظامی غرب؛ بدون شرح

السفیر لبنان