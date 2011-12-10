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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۸

سرهنگ کوثری:

زمینه اجرایی شدن قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی فراهم است

زمینه اجرایی شدن قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی فراهم است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: با برنامه های انجام شده، زمینه اجرایی شدن قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی فراهم شده است و پلیس با قاطعیت هرچه تمام با متخلفان برخورد خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ خسرو کوثری پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به قانون جدید تخلفات رانندگی، گفت: مرحله اول این قانون از اول دیماه در سراسر کشور و استان کرمانشاه اجرایی می شود.

رئیس پلیس را‌ه استان کرمانشاه‌ تاکید کرد: خوشبختانه از زمان اجرایی کردن مرحله اول قانون جدید راهنمایی و رانندگی، شاهد کاهش 9 درصدی تصادفات منجر به فوت در کشور هستیم.

سرهنگ کوثری با اشاره به اینکه این آمار در کرمانشاه از کاهش 27 درصدی برخوردار است، افزود: در طول اجرای مرحله اول قانون جدید راهنمایی و رانندگی شاهد کاهش 11 درصدی آمار تصادفات جرحی و فوتی درون شهری و برون شهری هستیم.

وی گفت: در حوزه درون شهری و برون‌ شهری 15 درصد اعمال قانون داشته ایم که این افزایش آمار چشمگیر و در خور توجه است.

رئیس پلیس را‌ه استان کرمانشاه‌ افزود: با برنامه های انجام شده، زمینه اجرایی شدن قانون جدید رانندگی فراهم شده است و پلیس با قاطعیت هرچه تمام با متخلفان برخورد خواهد کرد.

کوثری در پایان تاکید کرد: پلیس در اجرای این قانون، تنها می خواهد رفتار کنونی ترافیکی در جامعه را اصلاح کند.
 

کد مطلب 1479906

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