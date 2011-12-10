هفت هزار نیرو در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مشغول فعالیت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رئیسی اظهار داشت: هفت هزار و 681 نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مشغول فعالیت هستند که از این تعداد چهار هزار و 146 نفر رسمی ، پیمانی و مابقی شرکتی و قراردادی هستند.

وی در خصوص رده های علمی کارکنان عضو هیئت علمی و سایر کارکنان تصریح کرد: 29 پزشک فوق تخصص و 142 پزشک متخصص با احتساب ضریبk و 312 پزشک عمومی با احتساب نیروهای قراردادی و طرحی و بالغ بر هفت هزار و 198 نیرو شامل دارو ساز، دکترای تخصصی، کارشناسی ارشد، کارشناسی، دیپلم و زیر دیپلم در این دانشگاه خدمت می کنند.

وی هرم اعضای هیئت علمی دانشگاه از نظر رتبه علمی را شامل دو استاد ،9 دانشیار، 88 استادیار و 38 مربی اعلام کرد.

دانشگاه علوم پزشکـی شهرکرد بعد از پیروزی انقــــــلاب اسلامی در سال 1365 با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تعداد 65 نفر دانشجوی رشته پزشکی آغاز بکار نمود.

این دانشگاه در حال حاضر دارای دانـــشکده های پزشکی، پرســـتاری و مامائی، پـیراپزشکی، بهداشت و پرستـــاری بروجن بوده و دارای یک هزار و 830 نفر دانشجوی روزانه و شبانه در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، پزشکی عمومی و ... است.