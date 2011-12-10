رفع ایرادات قانونی پروژه فیبرنوری منازل/ ایراد وارده نوشتاری بود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال مهر مبنی بر ارسال نامه رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور که مصوبه دولت درباره اعطای پروانه اپراتور فیبرنوری به کنسرسیوم ایران‌نت را مغایر قانون اعلام کرد اظهار داشت: البته کلمه غیرقانونی را در این نامه به کار نبردند و معمولا ایراداتی که اداره تنظیم مقررات از مصوبات دولت می گیرد بعضا شکلی است و با یک اصلاح کوچک در نوع مصوبه قابل رفع است.

وی با بیان اینکه دولت این ایرادی که مجلس در مورد نوع نوشتار مصوبه اپراتور فیبرنوری گرفته بود را رفع کرده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اضافه کرد: نمایندگان مجلس و هیئت رئیسه به این نکته توجه دارند که امروز توسعه پهنای باند یک نیاز اساسی برای کشور است که در این ارتباط شبکه دسترسی فیبرنوری از جمله الزامات است کما اینکه در ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه نیز به این اصل تاکید شده و باید هرچه سریعتر این توسعه انجام شود.

تقی پور در پاسخ به این سئوال مهر که با این وجود پروژه اپراتور اتصال فیبرنوری به منازل توسط کنسرسیوم ایران نت انجام خواهد شد گفت: بله این پروژه کماکان اجرا می شود و بیشتر ایراداتی که از این مصوبه گرفته شده بود توسط دولت برطرف شده و به استحضار مجلس می رسد و از آنجایی که این پروژه در راستای تکالیف برنامه پنجم توسعه است اگر متوقف شد یعنی ماموریتمان را متوقف کرده ایم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سئوال که در نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور مشارکت دولت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع اعلام شده است، اضافه کرد: ماده 2 سیاستهای اصل 44 به این نکته اکیدا پرداخته است که در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به خصوصی باید مشارکت دولت با بخش خصوصی را داشته باشیم و اینکه در بسیاری از واگذاریها 20 درصد سهم بازار آن حوزه باید در اختیار دولت باقی بماند؛ این چیز جدیدی نیست که ما اختراع کرده باشیم و این اصل قانون بوده و قابل اجرا است.

وی در مورد ترک تشریفات در واگذاری این پروژه به کنسرسیوم ایران نت نیز اینطور توضیح داد که اساسا ترک تشریفات یک قاعده است و خوب است رسانه ها این توضیح را ارائه دهند و همیشه این طور نباشد که یک جانبه برخی اخبار را منتشر کنند. چرا که ترک تشریفات مناقصه جزء قانون بوده و اقدام انجام شده قانونی است.

تقی پور گفت: ایرادی که مجلس به این مصوبه دولت گرفته این است که واژه "با رعایت قوانین و مقررات" در این مصوبه گنجانده نشده که ایراد رفع شده و هم اکنون پروژه در حال کار است.