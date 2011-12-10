رایزنی خاتمی،هاشمی وحسن خمینی/ مخالفت پوتین بادیدار عضو جریان انحرافی

به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز شنبه 19 آذر ماه برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

رایزنی انتخاباتی خاتمی با هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی

سایت خبری مشرق نوشت : جلسات انتخاباتی خاتمی، موسوی خوئینی ها و موسوی بجنوردی موسوم به شورای راهبردی به صورت منظم برگزار می شود. در آخرین جلسه مقرر شده از سید حسن خمینی برای شرکت در یکی از این جلسات دعوت به عمل آید تا از آخرین مواضع و نظرات وی نیز مطلع شوند. همچنین مقرر شده نماینده این شورا در دیدار با هاشمی رفسنجانی آخرین دیدگاه های وی و حزب کارگزاران درباره انتخابات مجلس اخذ و در جلسات آینده این کمیته مطرح شود.

پشت پرده سفر سفیر لهستان به قم

یه گزارش مشرق نیوز جریان انحرافی در تلاش است از طریق یکی از عوامل خود برنامه سفر سفیر لهستان به قم را تدارک ببیند. هدف از این سفر دیدار سفیر لهستان با برخی مراجع و علمای قم عنوان شده است. لهستان در حال حاضر ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد و پس از تسخیر سفارت انگلیس در تهران تحرکات گسترده ای را تدارک دید که با انفعال وزارت خارجه همراه بود.گفته می شود عامل جریان انحرافی که در کار تجارت با یکی از بستگان سفیر لهستان در تهران همکاری دارد، قول داده دیدارهایی را در قم تدارک خواهد دید. هنوز معلوم نیست که مجوز این سفر توسط وزارت خارجه صادر شده یا خیر، اما هدف از این سفر ایجاد انشقاق و شبهه نسبت به برخورد سخت با انگلیس عنوان شده است.

کارکنان صداوسیما بازجوی زندان‌ها هستند!

شیرین عبادی صدا و سیما را از شاخه های وزارت اطلاعات نامیده و گفته است که تعدادی از کارکنان آن بازجویان زندان ها هستند. به گزارش جهان نیوز، وی که از وکلای فرقه بهائیت است، در مقاله ای در روزنامه وال استریت ژورنال ادعا کرده که صدا و سیما مرکز نفرت پراکنی علیه فعالان جامعه مدنی، اقلیت های مذهبی مانند بهائیان و صوفی‌های شیعه و روحانیون منتقد دولت است.

درخواست رئیس جمهور برای حضور آیت‌الله شاهرودی در جلسه سران قوا

سایت خبری جهان به نقل از یک منبع آگاه نوشت : محمود احمدی نژاد در پیشنهادی برای کمتر شدن اختلافات میان سه قوه درخواست کرده است تا آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضائیه به جلسه سران قوا اضافه شود. گفتنی است پیش از این نیز رئیس جمهور نسبت به حکم نهائی و قضائی بقائی اعتراض داشت و درخواست کرده بود که آیت الله شاهرودی درباره این حکم اظهار نظر کند.

مخالفت پوتین برای دیدار با یکی از اعضای جریان انحرافی

جهان نیوز با اشاره به اینکه ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه برای دیدار با یکی از اعضای ارشد جریان انحرافی اظهار مخالفت کرده است ، نوشت : در پی معرفی این عضو جریان انحرافی برای سفر به روسیه و دیدار با پوتین، وی با این دیدار مخالفت کرده و گفته است وی در ایران از مقبولیت برخوردار نیست و در ایران پرونده دارد و به همین خاطر صلاح نیست که به روسیه بیاید. شنیده ها حاکی از آن است که قرار شد فرد دیگری در آینده سفری به روسیه داشته باشد.

سندی از تخلفات جریان انحرافی به مجلس نرسیده!

فاطمه آلیا ، عضو جبهه پایداری و فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی درباره اخبار مربوط به تخلفات مالی جریان انحرافی و دخالت های این جریان در انتخابات آتی مجلس گفت: اگر این موارد که در رسانه ها گفته می شود دارای مستنداتی است و حتی اگر مردم اطلاعات مستندی دارند به ما بدهند ، ولی این موارد کلی گویی است و وقتی کلی گفته شود هم می توان گفت غلط است و هم می توان گفت درست است. عضو جبهه پایداری در گفتگو با سایت خبری اعتدال ، بر عدم وجود مستندات پیرامون تحرکات جریان انحرافی تاکید کرد و ادامه داد: در مورد تخلفات گفته شده پیرامون جریان انحرافی ، یک مورد هم مستند به دست مجلس نرسیده است و تنها بازار این شایعات در سایت ها گرم و سرد می شود!

اخراج خبرنگار صدا و سیمای ایران از باکو

خبرگزاری فارس نوشت : احمد کاظمی مدیر نمایندگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در باکو پس از ورود به فرودگاه باکو، اجازه ورود به این کشور پیدا نکرد و ماموران فرودگاه وی را به ایران بازگرداندند. مدیر نمایندگی صدا و سیما در جمهوری آذربایجان که ساعت 16 به همراه خانواده با هواپیمای ایران ایر به فرودگاه باکو رسید، ساعت 18:45 به ایران برگردانده شد.ماموران آذربایجان به سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو اعلام کرده بودند تا زمانی‌که آقای کاظمی تمایل به برگشت نداشته باشد، اجازه پرواز به هواپیمای ایران ایر را نخواهند داد.

سفیر ترکیه: پشتیبان تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران هستیم

خبر آنلاین به نقل از نامیک تان، سفیر ترکیه در آمریکا نوشت : ترکیه، ایران هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد و از هر وسیله‌ای بهره خواهد برد تا از اجرای سیاست‌های منطقه‌ای ایران هسته‌ای جلوگیری کند. نامیک تان درپاسخ به پرسشی درباره همراهی ترکیه در اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران مکث کوتاهی کرده و گفته است که همه بحران‌ها باید از راه گفت‌وگو حل شود؛ اما هر تحریمی که سازمان ملل علیه ایران اعمال کند، با پشتیبانی ترکیه همراه خواهد بود .

شعار اصولگرایان مبنی بر مردن جریان اصلاحات غیر واقعی است

رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی با تاکید بر اینکه سید محمد خاتمی لیدر اصلاح‌طلبان نیست ، به سایت خبری نسیم گفت : علی رغم تلاش عده‌ای برای مطرح کردن خاتمی به عنوان لیدر اصلاحات این جریان لیدر مشخصی ندارد، خاتمی چهره‌ محبوبی است اما لیدر نیست . وی با غیر واقعی خواندن شعار اصولگرایان مبنی بر مردن جریان اصلاحات افزود : اگر اصولگرایان معتقدند آخرین میخ را بر تابوت جریان اصلاحات زده‌اند پس چرا اجازه فعالیت در انتخابات پیش رو را به اصلاح‌طلبان نمی‌دهند، قاعدتا اگر به گفته آنان جریان اصلاحات مرده و پایگاهی ندارد اجازه دهند پایگاه ضعیفشان را به نمایش بگذارند. منتجب نیا در ادامه تصریح کرد : هیچ فرد و گروهی از جریان اصلاحات حتی افرادی که در حبس هستند نیز تحریم انتخابات را قبول ندارند و چه بسا از مردم هم بخواهیم که در انتخابات حضور فعال داشته باشند.

جولان فرقه ها در اولین پایتخت تشیع جهان

به گزارش سایت خبری ندای انقلاب طی هفته گذشته یک دستگاه نیسان هزاران جلد از انجیل صیهونیستی را به صورت رایگان در منطقه گلپارک تبریز پخش نموده است. این در حالی است که مسیحیان صهونیستی فعالیتهای خود را گسترش داده و در طی چند ماه گذشته در مناطق مختلف تبریز کتاب انجیل صیهونیستی و سایر ادوات تبلیغ مسیحیت را پخش نموده اند.

معامله جریان انحرافی با مولوی عبدالحمید

سایت خبری مشرق در خبر دیگری آورده :تعلل هئیت دولت برای معرفی استاندار جدید سیستان و بلوچستان سبب برخی نگرانی ها شده است. برخی اخبار موثق حاکی است جریان انحرافی در رایزنی با مولوی عبدالحمید در صدد معامله با وی برآمده است. این جریان مدعی است توانایی انتصاب فرد مورد نظر عبدالحمید را در استانداری داراست به شرطی که عبدالحمید در انتخابات آنها را یاری دهد.

ماموریت خاتمی به برادرش و نعیمی پور

ندای انقلاب نوشت : سید محمد خاتمی به محمدرضا خاتمی و محمد نعیمی پور از اعضای حزب منحله مشارکت ماموریت داده تا ضمن انجام مذاکراتی با اعضای حزب خود و اعضای سازمان مجاهدین وضعیت نیرویی و تشکیلاتی خود را به اعضای مجمع روحانیون مبارز ارائه کنند.شنیده شده گزارش ارائه شده به مجمع روحانیون حاکی از گسست تشکیلاتی در این دو تشکل غیر قانونی حکایت دارد.