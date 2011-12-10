خانوارهای در معرض خطر رانش کوه در منطقه ای امن اسکان یافتند

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اعلام فرمانداری شهرستان املش مبنی بر رانش زمین در بخش مرکزی املش ( پیل دره ) و تهدید 11 خانوار در مسیر رانش کوه که به دلیل کاهش پوشش گیاهی رخ داد دو تیم امدادی شش نفره ( 12 نفر نجاتگر ) برای تخلیه و حمایت روانی در منطقه حاضر شدند.

وی اظهارداشت: در این حادثه 35 نفر از خانوارهای در معرض خطر با توزیع 10 دستگاه چادر و 50 تخته پتو افراد را در منطقه امن اسکان داده و با استقرار یک تیم در منطقه در کنترل منطقه و پیشگیری از حوادث به صورت آماده باش درآمدند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان همچنین به طرح کاروان نیکوکاری این جمعیت با عنوان "جهاد محرم" در روستاهای لوندویل آستارا اشاره کرد و گفت: در این طرح که همزمان با ماه محرم با هدف کمک به اقشار بی بضاعت و کم بضاعت وترویج فرهنگ امدادی در چند روستای محروم بخش لوندویل آستارا برگزار شد، 200 نفر از روستائیان مباحث مربوط به امداد و کمک های اولیه، بهداشت و تنظیم خانواده را توسط مربیان جمعیت هلال احمر استان فرا گرفتند و با مراجعه به پزشکان متخصص وعمومی حاضر در طرح به صورت رایگان مشاوره، معاینه و ویزیت شدند.

وی افزود: این طرح با حضور 30 نفر از پزشکان، کارکنان و امدادگران جمعیت هلال احمر در شهرستان آستارا به اجرا درآمد.

محمدی یادآورشد: جمعیت هلال احمر استان با شناسایی و ارزیابی مناطق محروم در سراسر شهرستان های گیلان، طرح کاروان نیکوکاری را در ماه رمضان با عنوان جهاد رمضان و در ماه محرم با عنوان جهاد محرم با هدف کمک به نیازمندان به اجرا در می آورد.