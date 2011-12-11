واکنش جامعه به هنجارشکنان زمینه بروز بزه را از بین می برد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرف رشیدی گفت: وظیفه ما در این برهه از زمان وحدت، یکپارچگی، تبیین و زنده نگه داشتن قیام اباعبدالله الحسین (ع) و احساس مسئولیت کردن در برابر خود و همنوعان است و چنانچه این ارکان با ظرافت و به موقع در جامعه نهادینه شود جامعه معنوی و عاری از ناهنجاری ها پدید خواهد آمد.

مدیرکل زندان های استان تاکید کرد: در جامعه اسلامی زندان تنها محل نگهداری محکومین نیست بلکه به عنوان یکی از مراکز پالایش و بازتوانی بزه دیدگان و آسیب دیدگان اجتماعی برای ورود شرافتمندانه و مستعد به جامعه است و ما متولیان و مجریان نظام زندانبانی اسلامی رسالت خطیری در این زمینه عهده دار هستیم و امیدوارم بتوانیم وظیفه شرعی و قانونی خویش را در امر زندانبانی به نحو مطلوب انجام دهیم.

رشیدی تصریح کرد: در مسیر اصلاح و تربیت انسان ها خصوصا آسیب دیدگان اجتماعی اگر آحاد جامعه نسبت به ناهنجاری های اجتماعی بی تفاوت نباشند و با ارائه طریق و روش های صحیح به کارهای ناشایست هنجارشکنان واکنش نشان دهند و آنان را به وظایفشان در قبال جامعه آگاه سازند بی شک زمینه بروز بزه و تخلف در سطوح مختلف اجتماعی از بین خواهد رفت.

مدیرکل زندان های استان کرمانشاه در پایان گفت: در راستای ایجاد بستر مناسب معنوی در زندان ها به خصوص آموزش مسائل شرعی، اقامه نماز و توسعه فرهنگ قرآنی در بین مددجویان از تمام ظرفیت های موجود بهره برداری و برای نهادینه کردن این امور باید اهتمام لازم صورت گیرد.