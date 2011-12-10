فرار استقلال از قعر جدول گروه "ب"/ گسترش فولاد متوقف شد و برق باخت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز شنبه با انجام سه بازی در گروه‌های دوگانه به پایان رسید که در گروه "الف" دیدار تیم‌های گسترش فولاد تبریز و سایپای شمال به تساوی بدون گل رضایت دادند. با این نتیجه تیم سایپای شمال با 12 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به تیم‌های ابومسلم و پارسه تهران به رده ششم جدول گروه "الف" صعود کرد، گسترش فولاد تبریز هم با هشت امتیاز و یک پله صعود، در رده یازدهم جدول قرار گرفت.

این نتیجه در حالی رقم خورد که در گروه "ب" و در شیراز تیم برق با یک گل مغلوب تربیت یزد شد. حامد حاجتی در دقیقه 75 تک گل یزدی‌ها را در این بازی به ثمر رساند. با این پیروزی تربیت یزد 13 امتیازی شد و به رده هفتم جدول گروه "ب" صعود کرد و برق شیراز با همان 12 امتیاز قبلی به رده نهم جدول تنزل یافت.

امروز همچنین استقلال صنعتی با گل‌های محمد مهدی نظری (65) و منصور نعامی (72) از سد نفت مسجدسلیمان عبور کرد. با این پیروزی تیم اهوازی با 9 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به نفت مسجد سلیمان در رده یازدهم جدول گروه "ب" قرار گرفت و نفتی‌ها را به رده دوازدهم فرستاد. پیش از این دیدار استقلال صنعتی قعرنشین گروه "ب" بود.

جدول رده بندی گروه "الف":

1- پیکان تهران 23 امتیاز

2- فولاد یزد 21 امتیاز

3- شهرداری اراک 18 امتیاز

4- ایرانجوان بوشهر 17 امتیاز

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13- استیل آذین 6 امتیاز (با کسر 12 امتیاز توسط فیفا)

14- مس رفسنجان 5 امتیاز

جدول رده بندی گروه "ب":

1- ماشین سازی تبریز 22 امتیاز

2- آلومینیوم هرمزگان 19 امتیاز

3- نیروی زمینی تهران 18 امتیاز

4- پاس همدان 16 امتیاز

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13- شیرین فراز کرمانشاه 8 امتیاز

14- کاوه تهران 6 امتیاز