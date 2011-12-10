۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۸

مفتح خبر داد:

تحقق صادرات 600 میلیونی نرم افزار تا دو سال آینده

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه های حمایتی این وزارتخانه برای تولید صادرات محور خبر داد و گفت: با برنامه ریزی های انجام شده پیش بینی می شود که صلادرات نرم افزار ظرف دو سال آینده به رقمی بالغ بر 600 میلیون دلار برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق مفتح امروز شنبه در مراسم افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک با تاکید بر اینکه رویکرد اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید با دیدگاه توسعه صادرات به جای واردات است، اظهار داشت: در این راستا نقش سیستم های مبتنی بر وب و فناوری اطلاعات در بستر تجارت الکترونیک و سهولت روابط تجاری بین کشورها بیش از پیش آشکار می شود.

وی با اشاره به برنامه های کشور در حوزه سخت افزار و نرم افزار و اقداماتی که تاکنون در زمینه صادرات سخت افزار انجام شده است گفت: در بحث نرم افزار متاسفانه بنگاههای کوچک اقتصادی –SME ها – در زمینه نرم افزار بسیار انگشت شمار هستند و کارهای پراکنده انجام می دهند که در این راستا ایجاد هم افزایی میان این شرکتها و تعیین محورهای لازم برای توسعه صادرات در دستور کار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار گرفته است.
 
مفتح از تشکیل اتاق فکر برای توسعه نرم افزار، سخت افزارهای تولیدی و تجارت الکترونیک خبر داد و از شرکتهای فعال در این عرصه خواست تا پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه دهند.
