تحقق صادرات 600 میلیونی نرم افزار تا دو سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق مفتح امروز شنبه در مراسم افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک با تاکید بر اینکه رویکرد اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید با دیدگاه توسعه صادرات به جای واردات است، اظهار داشت: در این راستا نقش سیستم های مبتنی بر وب و فناوری اطلاعات در بستر تجارت الکترونیک و سهولت روابط تجاری بین کشورها بیش از پیش آشکار می شود.

وی با اشاره به برنامه های کشور در حوزه سخت افزار و نرم افزار و اقداماتی که تاکنون در زمینه صادرات سخت افزار انجام شده است گفت: در بحث نرم افزار متاسفانه بنگاههای کوچک اقتصادی –SME ها – در زمینه نرم افزار بسیار انگشت شمار هستند و کارهای پراکنده انجام می دهند که در این راستا ایجاد هم افزایی میان این شرکتها و تعیین محورهای لازم برای توسعه صادرات در دستور کار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار گرفته است.

مفتح از تشکیل اتاق فکر برای توسعه نرم افزار، سخت افزارهای تولیدی و تجارت الکترونیک خبر داد و از شرکتهای فعال در این عرصه خواست تا پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه دهند.