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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۰

معصومی:

چهار نمایش از اردبیل به جشنواره تولیدات حوزه هنری معرفی شد

چهار نمایش از اردبیل به جشنواره تولیدات حوزه هنری معرفی شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: مسئول واحد نمایش حوزه هنری استان اردبیل از معرفی چهار نمایش از اردبیل برای شرکت در سومین جشنواره آثار و تولیدات حوزه هنری مراکز استانها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، توحید معصومی روز شنبه، در جلسه هماهنگی برنامه های بخش هنری حوزه هنری اردبیل اظهار کرد: نمایش های «شنبه های رفتن» نوشته محسن زمانی به کارگردانی سیدرضی محمودی، «گلین» نوشته مهدی خلیل زاده به کارگردانی محمد تقی اسماعیلی و «خیشخانه» نوشته حسین کیانی به کارگردانی توحید معصومی برای بخش صحنه ای و نمایش نقالی «کور اوغلو» نوشته و کار رضا بهشتی برای بخش خیابانی به دبیرخانه جشنواره ارائه شده اند.

وی معیار انتخاب این نمایش ها را حضور موفقیت آمیز آنها در جشنواره های سراسری و اجرای عمومی عنوان کرد.

 به گفته مسئول واحد نمایش حوزه هنری استان اردبیل از بین 18 نمایش صحنه ای و خیابانی تولید شده در  سه سال اخیر پس از بررسی های لازم، نمایش هایی که در اجرای عمومی و جشنواره های سراسری با استقبال خوبی مواجه بودند، انتخاب شدند.

معصومی عنوان کرد: نمایش خیشخانه و شنبه های رفتن در ششمین جشنواره سراسری تئاتر ماه و نمایش گلین در سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی- مبارک شرکت داشته اند.

وی زمان برگزاری سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری را اردیبهشت ماه 1391 در کرمانشاه اعلام کرد.

کد مطلب 1479925

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