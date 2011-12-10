چهار نمایش از اردبیل به جشنواره تولیدات حوزه هنری معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، توحید معصومی روز شنبه، در جلسه هماهنگی برنامه های بخش هنری حوزه هنری اردبیل اظهار کرد: نمایش های «شنبه های رفتن» نوشته محسن زمانی به کارگردانی سیدرضی محمودی، «گلین» نوشته مهدی خلیل زاده به کارگردانی محمد تقی اسماعیلی و «خیشخانه» نوشته حسین کیانی به کارگردانی توحید معصومی برای بخش صحنه ای و نمایش نقالی «کور اوغلو» نوشته و کار رضا بهشتی برای بخش خیابانی به دبیرخانه جشنواره ارائه شده اند.

وی معیار انتخاب این نمایش ها را حضور موفقیت آمیز آنها در جشنواره های سراسری و اجرای عمومی عنوان کرد.

به گفته مسئول واحد نمایش حوزه هنری استان اردبیل از بین 18 نمایش صحنه ای و خیابانی تولید شده در سه سال اخیر پس از بررسی های لازم، نمایش هایی که در اجرای عمومی و جشنواره های سراسری با استقبال خوبی مواجه بودند، انتخاب شدند.

معصومی عنوان کرد: نمایش خیشخانه و شنبه های رفتن در ششمین جشنواره سراسری تئاتر ماه و نمایش گلین در سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی- مبارک شرکت داشته اند.

وی زمان برگزاری سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری را اردیبهشت ماه 1391 در کرمانشاه اعلام کرد.