یه گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی وفایی نژاد اظهار داشت: شهرکهای صنعتی استان فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری بوده و این شرکت با ایجاد زمینه استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی بدنبال برطرف کردن موانع و مشکلات شهرکها و نواحی صنعتی است.

وی افزود: فاز توسعـه شهـرک صنعتی شهدای محمود آباد، در زمینی با مساحت 40 هکتار، آماده واگذاری به واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران است.

وفایی نژاد گفت: برای تکمیل زیرساختهای فاز توسعه شهرک صنعتی شهدای محمودآباد و پروژه های زیرسازی، ایجاد راه ارتباطی، لوله کشی آب و برق بالغ بر پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت هزینه شده است.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی مازندران تصریح کرد: شهرک صنعتی شهدای محمودآباد با شرایط و موقعیت جغرافیایی مطلوب فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری است.

شهـرک صنعتی شهـدای محمـودآباد با وسعت 118 هکتـار با حجم سرمایه گذاری هزار و 42 میلیارد ریال و تعداد 36 واحد بهره بردار و ظرفیت اشتغال هزار و 323 نفر درحال فعالیت است.