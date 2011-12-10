احتمال تعطیلی پایتخت در صورت تشدید آلودگی هوا

محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر دلیل برگزاری جلسه فوق العاده کمیته کاهش آلودگی هوای تهران را دستور استاندار تهران عنوان کرد و افزود: آقای تمدن روز جمعه در سفر به منطقه خیرآباد ورامین با مشاهده وضعیت آلودگی تهران از آن منطقه دستور تشکیل جلسه اضطراری کمیته را صادر کرد.

وی افزود: برخی از رسانه ها عنوان کرده اند جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا تشکیل شده در حالی که این جلسه همانند سایر جلسات کمیته کاهش آلودگی هوای تهران بوده که این بار به صورت فوق العاده برگزار شد. در این جلسه سازمان هواشناسی اعلام کرد وضعیت آلودگی هوای تهران از روز دوشنبه حالت پایداری خواهد داشت.

مدیر بحران استانداری تهران اظهار داشت: هدف ما در مرحله اول سلامت شهروندان است و اگر در روز دوشنبه شاهد تهدید سلامت شهروندان بر اثر آلودگی هوا بودیم برای تعطیلی تهران کمیته اضطرار تشکیل می دهیم.