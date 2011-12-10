به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جمشیدی در کارگاه علمی پیشگیری از وقوع جرم اعلام اینکه دشمنان هیچ گاه دست از دشمنی برنمی دارند، افزود: امروز تاکتیک های دشمنان متفاوت شده است اما اگر دشمن در نقطه ای به موفقیت دست یابد بخشی از این امر از سهل انگاری ما است.

وی افزود: باید به تجارب علمی و مدیریتی دست یافته و آنها را مدام مورد ارزیابی قرار دهیم تا نقاط ضعف را برطرف کرده و نقاط قوت را تقویت نماییم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان ادامه داد: سیاست گذاری در نظام تعلیم و تربیت باید نگاه پیشگیرانه داشته باشد از مهد کودک تا تحصیلات تکمیلی در این خصوص باید برنامه ریزی شود.

وی گفت: باید مربیان مدارس و آموزشگاهها را ابتدا آموزش داد تا آنها بتوانند دانش آموزان را بصورت صحیح آموزش دهند.

جمشیدی فقدان مربیان کارآمد را یکی از خلاهایی آموزشی دانست و گفت: باید به مسایل جزیی و کوچک که ممکن است به جرم منجر شود توجه شود و غفلت از این امور در دراز مدت نتایج منفی ببار خواهد آورد.

وی فوریت و مداومت در پیشگیری را موثر دانست و گفت: گاهی در برخی مسایل بصورت جدی وارد می شویم اما آن را ادامه نمی دهیم.

جمشیدی گفت: پیشگیری تعاملی بهتراز پیشگیری غیر تعاملی است زیرا وادار کردن افراد بزهکار به تدبیر و نتیجه کار موجب می شود از بروز خسارت جلوگیری شود.



وی ادامه داد: پیشگیری غیر مستقیم از پیشگیری مستقیم اولی تر است و در این خصوص رسانه ها و بخصوص صدا و سیما می تواند اثر گذار باشد.



معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان گفت: باید با مجرمان در مدت محکومیت آنها کارهای فرهنگی شود تا بار دیگر به سوی خلاف سوق پیدا نکنند.

وی همچنین زندگی شهرنشینی را یکی دیگر از زمینه های بروز بزه دانست و گفت: در جوامع کوچک افراد بزهکار به سرعت شناسایی شده و تداوم کار آنها غیر ممکن می شود.