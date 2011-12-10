به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جمشیدی در کارگاه علمی پیشگیری از وقوع جرم اعلام اینکه دشمنان هیچ گاه دست از دشمنی برنمی دارند، افزود: امروز تاکتیک های دشمنان متفاوت شده است اما اگر دشمن در نقطه ای به موفقیت دست یابد بخشی از این امر از سهل انگاری ما است.
وی افزود: باید به تجارب علمی و مدیریتی دست یافته و آنها را مدام مورد ارزیابی قرار دهیم تا نقاط ضعف را برطرف کرده و نقاط قوت را تقویت نماییم.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان ادامه داد: سیاست گذاری در نظام تعلیم و تربیت باید نگاه پیشگیرانه داشته باشد از مهد کودک تا تحصیلات تکمیلی در این خصوص باید برنامه ریزی شود.
وی گفت: باید مربیان مدارس و آموزشگاهها را ابتدا آموزش داد تا آنها بتوانند دانش آموزان را بصورت صحیح آموزش دهند.
جمشیدی فقدان مربیان کارآمد را یکی از خلاهایی آموزشی دانست و گفت: باید به مسایل جزیی و کوچک که ممکن است به جرم منجر شود توجه شود و غفلت از این امور در دراز مدت نتایج منفی ببار خواهد آورد.
وی فوریت و مداومت در پیشگیری را موثر دانست و گفت: گاهی در برخی مسایل بصورت جدی وارد می شویم اما آن را ادامه نمی دهیم.
وی ادامه داد: پیشگیری غیر مستقیم از پیشگیری مستقیم اولی تر است و در این خصوص رسانه ها و بخصوص صدا و سیما می تواند اثر گذار باشد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان گفت: باید با مجرمان در مدت محکومیت آنها کارهای فرهنگی شود تا بار دیگر به سوی خلاف سوق پیدا نکنند.
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