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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۶

نماز آیات در مساجد خراسان شمالی اقامه می شود

نماز آیات در مساجد خراسان شمالی اقامه می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی از برگزاری نماز آیات در تمام مساجد استان خبر داد.

سید میر ناصر حسینی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نماز آیات همزمان با رویت ماه گرفتگی در تمام مساجد استان اقامه می شود.

وی تصریح کرد: هم استانی عزیز با رویت ماه گرفتگی می تواند نماز آیات را در مساجد استان اقامه کنند.

کد مطلب 1479933

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