365 هکتار شالیزار در گیلان تغییر کاربری یافت

علی اکبر برجسته در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت همچنین با تغییر کاربری 417 مورد معادل 43 هکتار شالیزار به دلیل نداشتن شرایط تغییر کاربری مخالفت شده است.

وی اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی گیلان با توجه به حساسیتی که در این زمینه وجود دارد فقط برای فعالیت های بخش کشاورزی از قبیل دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی، صنایع تبدیلی، تکمیلی و گلخانه ها مجوزتغییر کاربری صادر می کند.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی گیلان از تغییر کاربری زمین ها در سال های اخیر ابرازنگرانی کرد و گفت: در روستاهای که طرح هادی در حال اجراست بستر تغییر کاربری غیرمجاز در آن مناطق بیشترمشاهده می شود.

وی ادامه داد: براساس قانون، مسئولیت نظارت بر تغییر اصولی اراضی بر عهده دهیاری هاست و آنان موظفند هرگونه تغییرکاربری غیرمجاز را به مراجع قضایی گزارش دهند.