دور باطل سیاست در کویت/ انحلال مجلس کارساز نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه میدل ایست آنلاین در مطلبی با عنوان "اصلاحات و نه انحلال پارلمان" آورده است: "شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح" امیر کویت بدون اینکه به راه حل ریشه ای توجه کند بار دیگر پارلمان را منحل کرد.

این پایگاه می افزاید: کویت از مدتها قبل صحنه کشمکش میان مخالفان و دولت "شیخ ناصر المحمد الاحمد الصباح" برادر زاده امیر این کشور بوده است.

پایگاه مذکور بیان کرد: امیر کویت پس از اینکه عده ای به پارلمان این کشور حمله کردند وعده سرکوبی شدید آنها را داد، اما هفته گذشته با قبول استعفای شیخ ناصر و به دنبال آن انحلال پارلمان عملا از مواضع خود عقب نشینی کرد.

"احمد الدیین" فعال سیاسی کویتی در این باره می گوید: بحران موجود در کویت به اصلاحات اساسی نیاز دارد و برکناری نخست وزیر و انحلال پارلمان چاره ساز نیست.

وی افزود: تغییر مهره ها فقط سبب دور باطل بحران می شود، زیرا مشکل به قوت خود باقی است و ریشه های مشکل حل نشده است.

پایگاه مذکور نوشت: فعالان بر این باورند که نفوذ خاندان حاکم و تن ندادن آنها به هیچ نظارتی سبب بحران کنونی است و اینکه ضعف ساختار سیاسی میراثی است که انگلیسی ها در این کشور بر جای گذاشتند.

این پایگاه می نویسد: مطابق قانون اساسی پارلمان باید اختیاراتی داشته باشد، اما این امیر کویت است که نخست وزیر را انتخاب می کند و کابینه معمولا مکانی برای حضور خاندان حاکم است.