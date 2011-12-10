گشت های کنترلی پلیس در محورهای برفگیر کشور آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رضا مهماندار روز شنبه در اجرای نمادین رزمایش طرح زمستانه پلیس راه و گروههای امداد و نجات جاده ای مازندران در ساری افزود: طرح زمستانه پلیس راه با همکاری جمعیت هلال احمر، راه و ترابری و اورژانس در محورهای مواصلاتی و کوهستانی کشور آغاز شد.

وی اظهارداشت: اجرای این طرح امروز در واقع به عنوان نمادین آغاز شده است.

مهماندار گفت: به دلیل بارش برف زود هنگام در اقصی نقاط کشور، رزمایش طرح زمستانه پلیس راه با همکاری سایر دستگاههای ذیربط زودتر از سنوات قبل به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی، برقراری نظم و امنیت در جاده ها را یکی از وظایف مهم نیروی انتظامی دانست و بیان داشت: امدادرسانی به آسیب دیدگان در مواقع حوادث طبیعی و تصادفات وسایط نقلیه در جاده ها اقدامی بسیار ارزشمند و انسانی است.

رئیس پلیس راه ناجا اضافه کرد: با آغاز این رزمایش در واقع گشت های کنترلی در محورهای کوهستانی و برفگیر توسط پلیس راه کشور آغاز شده و با حضور فیزیکی ماموران پلیس راه و دیگر نهادهای امداد رسانی شاهد کاهش حوادث ناگوار در جاده ها خواهیم بود.

اجرای رزمایش طرح زمستانه پلیس راه و امداد و نجات جاده ای مازندران، با همکاری جمعیت هلال احمر، راه و ترابری و اورژانس استان در محوهای هراز، کندوان، سوادکوه و کیاسر به سمنان بمدت سه ماه ادامه دارد.



