127 بیمارستان تا پایان دولت دهم در کشور ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر علیزاده در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دولت اقدامات عظیمی در بیمارستان سازی انجام داده است، افزود: امسال 78 پروژه در زمینه ساختمانهای دولتی در دست ساخت داریم که تا پایان سال، تحویل داده خواهند شد.
وی ادامه داد: علاوه بر اینکه الزامات و مقررات ملی ساختمان و آییننامههای ساختمانی را رعایت میکنیم، سعی در بهرهبرداری از نماهای مرتبط با فرهنگ اصیل ایرانی داریم و فرهنگ هر اقلیم و منطقه نیز مورد توجه قرار میگیرد.
علیزاده افزود: طبق قانون، از سال 44 که اولین بار وزارت آبادانی و مسکن پایهگذاری شد و سپس به مسکن و شهرسازی تغییر نام داد و در حال حاضر نیز ادغام شده است، در ماده 56 مشخص شده است که ساخت و ساز همه ساختمانهای دولتی بر عهده این وزارتخانه است لذا بودجه عمرانی مستقل در نظر گرفته میشود و پس از اعلام نیاز از سوی دستگاه مورد نظر، مقدمات ساخت و ساز آماده شده و سپس پیشنهاد بودجه داده میشود که لازم به ذکر است، همکاری استان در اجرای این پروژهها بسیار نقش مؤثر و مهمی دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: همکاران این وزارتخانه صرفا کنترل دفتری ندارند، بلکه با بازدیدهای میدانی و حضوری تلاش دارند تا همه پروژهها طبق زمانبندی صورت گرفته به بهرهبرداری برسد.
علیزاده افزود: مهرماه سالجاری طی بازدیدی که از پروژه بیمارستان 220 تختخوابی ابهر صورت گرفت، روند اجرای پروژه رضایتبخش نبود که طی این فاصله و تا به امروز با برنامهریزیهای صورت گرفته، جهش چشمگیری در این خصوص صورت گرفته است و با توجه به اینکه الان در فصل سرما هستیم و این پروژه با 43 درصد پیشرفت در مرحله سفتکاری میباشد، ولی با محصور کردن فضا جهت جلوگیری از سرمای هوا در داخل ساختمان، این پروژه در حال اجرا است.
معاون وزیر راه و شهرسازی، ادامه داد: مهمترین آفتی که پروژهها را تهدید میکند تأخیر در اجرای پروژهها است زیرا این امر موجب آسیب رساندن و مخدوش کردن ارتباط مثبت مردم و دولت میشود که با تمام تلاش، سعی داریم که این اتفاق در هیچ پروژهای صورت نگیرد.
علیزاده، ادامه داد: همه پروژههایی که به مرحله اجرا در میآید، ملی است لذا محل تأمین اعتبارات آنها نیز ملی است و اعتبارات استانی صرفا صرف پروژههای استانی میشود.
وی افزود: با توجه به اینکه برخی اقدامات این وزارتخانه حاکمیتی و تعدادی نیز اقدامات تصدی میباشد، لذا در اقدامات تصدی از خدمات بخش خصوصی شامل استفاده از خدمات مهندسان مشاور، پیمانکاران مجرب، کنترل شرکتهای آزمایش فنی و آزمایش خاک استفاده و بهره میگیرم.
علیزاده گفت: در داخل خود نهاد نیز نیروهای متخصص مشغول فعالیت هستند که نظارت و بازدید و پیشرفت پروژهها را کنترل میکنند و همه اصول نظام فنی و اجرایی کشور به طور دقیق و کامل در این وزارتخانه اجرا میشود و حتی یک مورد تخطی از این اصول را نمی توان پیدا کرد.
