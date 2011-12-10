پیشگیری از وقوع جرم در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر علی احمدی در کارگاه آموزشی پیشگیری از وقوع جرم هدف از برگزاری این دوره آموزشی را برگزاری یک دوره علمی کاربری بومی برای احصاء راهکارهای علمی کاربری برای پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرد.

وی افزود: این راهکارهای علمی کاربری به عنوان اولویت کارگروههای اجتماعی تعیین و در راستای کاهش ناهنجاریهای موجود همفکریهای لازم صورت بگیرد.



وی با اشاره به رشد پنج درصدی جرم در جهان و مقایسه آن با رشد یک درصدی جمعیت جهان افزود: جرم روز به روز در جهان رو به فزونی است و در این خصوص پیشگیری از جرم بسیار اهمیت دارد.



احمدی با بیان اینکه هر فعل یا ترک فعلی که با هنجارهای جامعه همخوانی نداشته باشد جرم تلقی می شود عنوان کرد: برگزاری چنین کارگاههایی بهترین راه فعال کردن نهادها در خصوص پیشگیری از وقوع جرم است.



