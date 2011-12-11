نحوه ثبت نام فرهنگیان بازنشسته جامانده از بیمه طلایی

دکتر نامدار عبدالهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حدود 650 هزار نفر از فرهنگیان بازنشسته و خانواده هایشان در طرح بیمه طلایی در دوره قبل ثبت نام کرده اند، گفت: سایت ثبت نام بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته هفته آینده برای آن دست از افرادی که ثبت نام نکرده بودند بار دیگر باز می شود تا نسبت به اعلام درخواست خود برای تحت پوشش قرار گرفتن این بیمه اقدام کنند.

در اردیبهشت ماه امسال مقرر شده بود که فرهنگیان بازنشسته از طریق سازمان آتیه سازان حافظ بیمه طلایی شوند که بسیاری از بازنشستگان در این طرح ثبت نام کرده بودند اما زمینه آن فراهم نشد. روز گذشته وزارت آموزش و پرورش و بیمه ایران طرح بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته را امضاء کردند.

مدیرکل تعاون، رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: حتی ممکن است افرادی باشند که بخواهند از تحت پوشش قرار گرفتن "بیمه طلایی ایران" انصراف دهند که با باز شدن سایت این امکان برای آنها فراهم می شود که البته پیش بینی ما این است که این اتفاق نیفتد.

عبدالهیان درباره میزان حق بیمه فرهنگیان بازنشسته که از حقوق آنها کسر می شود گفت: طبیعی است که مقدار آن به دلیل شرایط جسمی بازنشستگان از فرهنگیان عادی بالاتر است اما چندان چشمگیر نیست.

به گفته معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش هم اکنون بابت بیمه طلایی از حقوق فرهنگیان عادی هفت هزار تومان کسر می شود.

عبدالهیان با بیان اینکه فرهنگیان بازنشسته از ابتدای دی ماه می توانند از خدمات این بیمه بهره مند شوند، افزود: تاکنون 70 درصد از جمعیت فرهنگیان شاغل تحت پوشش بیمه طلایی از خدمات این بیمه استفاده کرده اند.