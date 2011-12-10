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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۱

در اندونزی برگزار شد؛

بزرگداشت محرم توسط اهل سنت با مراسم "تابوت"/ درخشش تعزیه ایرانی

بزرگداشت محرم توسط اهل سنت با مراسم "تابوت"/ درخشش تعزیه ایرانی

کوالالامپور-دفترمنطقه ای خبرگزاری مهردرجنوب شرق آسیا: بمناسبت ایام ماه محرم و سالگرد شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مردم اهل سنت جزیره سوماترای اندونزی طی مراسمی که "تابوت "خوانده می شود یاد و خاطر شهدای کربلا را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم سنتی که در شهرهای بنگکلو ،پاری امان ،آچه و مدان برگزارشد، از شبه قاره هند وارد این سرزمین شده وامروزه دستخوش تغییراتی شده است ولی همه بزرگان بر اینکه این مراسم نوعی ابراز احترام و وفاداری به شهدای کربلاست اتفاق نظر دارند.

مردم شهرهای یاد شده هر ساله در روز عاشورا  که با حضور صدهها هزار تن از مردم استان برگزار می شود، با حضور در شهرک کربلا و مقبره شیخ برهان الدین از عرفای شیعی هندی الاصل این شهر، تابوت هایی که بیاد شهدای کربلا درست کرده و در دهه اول محرم بصورت دسته در شهر گردش می دهند را  طی یک مراسم سنتی به آب دریا انداختند.
 
هیاتی از جمهوری اسلامی ایران مرکب از سفیر، رایزن فرهنگی و گروه اعزامی تعزیه از کشورمان به دعوت استاندار بنگکلو وارد این شهر شدند و در مراسمی که با حضور دهها هزار تن از مردم و مقامات بلندپایه استان برپا شده بود ، شرکت کردند.
 
گروه نمایش آئینی تعزیه از کشورمان با اجرای دو پرده نمایش تعزیه حضرت عباس (ع ) و حر ریاحی در این برنامه جلوه ای ویژه به مراسم دادند.
 
گروه تعزیه اعزامی از ایران علاوه بر شرکت در این مراسم در چند مرکز دانشگاهی و فرهنگی جزیره سوماترا نیز به اجرای برنامه پرداختند.
 
تلویزیون استانی بنگکلو و همچنین چند روزنامه محلی طی گزارشی به انعکاس اجرای نمایش تعزیه در این استان پرداختند.
کد مطلب 1479944

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