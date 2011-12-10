سفر چراغ خاموش مدیرعامل منابع آب به لرستان/ دیار آبها تشنه مهار آب!

به گزارش خبرنگار مهر، استان لرستان در حال حاضر به عنوان سومین منطقه پرآب کشور مطرح است در حالیکه همچنان میلیاردها مترمکعب از آبهای جاری به راحتی از این استان خارج می شود تا کشاورزی لرستان در نقطه صفر باقی بماند و صنعت هم بهره ای از این نعمت خدادادی نبرد.

بنابر آمار اعلام شده از سوی شرکت آب منطقه ای استانها لرستان سالانه 12.5 میلیارد مترمکعب آب از استان لرستان خارج می شود که 63 درصد از این میزان آب از حوزه کارون بزرگ و به طور عمده رودخانه دز و مابقی از حوزه کرخه خارج می شود و در پشت سدهای دز، کرخه و کارون در استان خوزستان جمع می شود.

این در حالیست که از میزان آب خارج شده از استان لرستان در حوزه کرخه 66 درصد از سیمره تخلیه و 33 درصد باقی مانده از حوزه کشکان خارج می شود.

از سوی دیگر عدم مهار آبها در استان لرستان موجب چالش جدی در حوزه صنعت، کشاورزی و آب شرب در یکی از پر آب ترین استانهای کشور شده است که در این راستا مطالعات و اجرایی شدن چندین سد در دستور کار قرار گرفته که به نظر می رسد باید روند در این زمینه تسریع شود تا عقب ماندگی های تاریخی در حوزه مهار آبها در لرستان جبران شود.

از طرف دیگر لرستان در حالی از نعمت آب فراوان و حاصلخیز برخوردار است که همچنان در میان استانهای ابتدای جدول بیکاران کشور جا خوش کرده و سالهاست این عنوان را از دست نداده است.

با این اوصاف به نظر می رسد رفع مشکل بیکاری لرستان را باید در توجه ویژه به بخش کشاورزی و منابع آب جستجو کرد به طوریکه کارشناسان امر معتعقدند که در یک فرصت کمتر از 5 سال می توان در این بخش بیش از 125 هزار شغل را ایجاد کرد.

این در حالیست که در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز برای بهره برداری از سدهای موجود در لرستان و توسعه شبکه های آبیاری و اراضی کشاورزی استان این میزان اشتغال در فرصت زمانی کوتاه تری تحقق خواهد یافت.

با این تفاسیر برنامه ریزی برای مهار آبها در استان لرستان به عنوان یکی از استانهای پرآب کشور موضوعی است که بارها به عنوان مطالبه ای مهم از سوی مردم این استان مطرح بوده و تحقق این مطالبه در گرو نگاه ویژه مسئولان ملی به لرستان است.

این در حالیست که سفر مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به لرستان به صورت چراغ خاموش برگزار شد تا خبرنگاران فرصت پرسیدن سوالات خود و همچنین انتقال برنامه های حاج رسولیها برای استان لرستان را از دست بدهند.

این در حالیست که روند اجرای پروژه های سدسازی استان برای تسریع نیازمند تزریق اعتبارات ویژه و پیگیریهای جدی متولیان امر است.

به هر روی هر چند که سفر مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به لرستان حدود دو روز به طول انجامید ولی در میان برنامه های متعدد حاج رسولیها برای پرسش و پاسخ خبرنگاران زمانی در نظر گرفته نشد که البته پیگیری های خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که خود ایشان مایل بوده اند که سفرشان در سکوت خبری برگزار شود.

به هر روی امید می رود در سفر بعدی محمد حاج رسولیها به لرستان که مردم انتظار دارند به زودی برگزار شود بتوان دیدگاههای مدیر عامل جدید شرکت مدیریت منابع آب ایران پیرامون توسعه پروژه های حوزه آب لرستان را جویا شد.

استان لرستان با دارا بودن 11 درصد آبهای جاری کشور و 552 میلی متر بارندگی یکی از مناطق مهم کشورمان در حوزه آب است. پتانسیلی که دهها سال است بدون استفاده رها شده و مردم این استان منتظرند تا پروژه های سدسازی در این استان به بار بنشیند.

این در حالیست که استان لرستان در طول سه دهه اخیر علی رغم ساخت صدها سد در مناطق مختلف کشور هنوز از داشتن حتی یک سد بزرگ محروم است در حالیکه روند اجرای پروژه های کنونی سدسازی نیز در این استان به کندی پیش می رود و انتظار مردم لرستان این است که زمینه تسریع در اجرای این پروژه فراهم شود.