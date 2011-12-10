صدور 18 پروانه بهره برداری معدنی/ مازندران در مسیر توسعه صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی هاشم پور افزود: تعداد 18 پروانه بهره برداری معدنی با میزان سرمایه گذاری بیش از پنج میلیارد و 700 میلیون تومان و اشتغال 163 نفر در هشت ماهه امسال در استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر تعداد 80 درصد و از نظر سرمایه گذاری147 درصد رشد و از نظر اشتغال 132 درصد رشد داشته است.

وی افزود: میزان ذخیره قطعی پروانه بهره برداری های معدنی صادر شده در سال جاری بیش از 13.6 میلیون تن و میزان ظزفیت استخراج اسمی آنها هزار و 202 تن بوده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: در سالجاری تعداد هشت فقره پروانه اکتشاف صادر شده و 19 فقره گواهینامه کشف با ذخیره قطعی بیش از 19 میلیون تن و هزینه عملیات سه هزار و 847 میلیون ریال ثبت شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر تعداد 35 و از نظر ذخیره قطعی 102درصد رشد و از نظر هزینه عملیات 332 درصد رشد داشته است.

وی گفت: در سالجاری تعداد هشت فقره اجازه برداشت با میزان استخراج اسمی 430 هزار تن صادر شده که از نظر تعداد 166درصد رشد و از نظر استخراج اسمی 115 درصد رشد داشته است.

هاشم پوراعلام داشت: درحال حاضر 191 فقره پروانه بهره برداری معدنی با سرمایه گذاری 52 میلیارد تومان و اشتغال بیش از سه هزار نفر در استان معتبر و موجود بوده که از 191 فقره پروانه بهره برداری معدنی تعداد 143 فقره با سرمایه گذاری 43 میلیارد تومان و اشتغال دو هزار و 821 نفر فعال و درحال تجهیز هستند و میزان ذخیره قطعی پروانه بهره برداری های معدنی فوق بیش از 440 میلیون تن و میزان استخراج اسمی آنها حدود 14 میلیون تن است.

وی گفت: درحال حاضر تعداد 48 فقره پروانه اکتشاف و 32 فقره گواهینامه کشف با تناژ ذخیره چهار میلیون تن و هزینه عملیات پنج میلیارد ریال در استان وجود دارد.

به گفته هاشم پور، درحال حاضر11 فقره اجازه برداشت با میزان استخراج اسمی 775 هزار تن در استان معتبر است.

