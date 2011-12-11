پخش "شیدایی" با صدای لهراسبی/ پشت صحنه "هزار دستان" در شبکه مستند

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان مراحل فنی، "مسلم بن عقیل" عنوان انیمیشن سینمایی 78 دقیقه ای است که به کارگردانی ناهید صمدی امین تهیه کنندگی مرکز پویانمایی صبا با تکنیک 2 بعدی ساخته شده و به بخش مسابقه جشنواره جام جم سال 90 راه پیدا کرده است.
"قصههای غزاله" نیز انیمیشن دیگری است که در جشنواره امام رضا(ع) در سال 89 به عنوان بهترین مجموعه آموزشی احکام شناخته شد و در جشنواره جام جم نیز شرکت داده شده است.
سروش صحت در رادیو هفت
منصور ضابطیان تهیهکننده و کارگردان برنامه شبانگاهی "رادیو7" که با پایان دهه اول محرم و عزارادی شهدای کربلا دوباره روی آنتن شبکه آموزش رفته است، گفت: اخیرا دو گفتگوی متفاوت و جذاب را با سروش صحت و رضا عبدی انجام دادهایم که در برنامه پخش خواهد شد و به احتمال فراوان از اواخر هفته شاهد پخش گفتگوی سروش صحت خواهیم بود.
وی افزود: در چند روز باقیمانده تا پایان فصل پائیز مناسبت خاصی نخواهیم داشت و تنها روز سهشنبه یادی از مرحوم منوچهر نوذری در برنامه خواهیم کرد اما برای شب یلدا یک برنامه مفصل را تدارک دیدهایم.
"هزار دستان" در شبکه مستند
نحوه ساخت و روند تولید و پشت صحنه مجوعه به یاد ماندنی "هزار دستان" اثر ماندگار علی حاتمی در دو قسمت از شبکه مستند سیما به روی آنتن خواهد رفت.
این مستند به کارگردانی علیرضا پوریوسف و تهیهکنندگی ناهید دل آگاه در قالب "یک فیلم ، یک تجربه" ساخته شده و با حضور در لوکیشنهای ساخت اثر و صحبت با هنرمندانی که در آن به ایفای نقش پرداخته و یا در شکلگیری آن سهیم بودهاند سعی دارد تا گوشههایی از خاطرات یک تلاش ماندگار را ثبت و دوباره یادآوری کند.
"هزار دستان" در دو قسمت روزهای دوشنبه 21آذر و سه شنبه 22 آذر، ساعت 16 از شبکه مستند سیما پخش خواهد شد.
"پشت پرچین این اماره" در شبکه شما
مجموعه تله تئاتر "پشت پرچین ابن اماره" به تهیه کنندگی و کارگردانی هادی حاجتمند برای پخش به شبکه تلویزیونی شما ارسال شد.
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مجموعه تلویزیونی پشت پرچین ابن اماره درباره قیس ابن اماره، مکبر مسجد شام است. او که به دستور یزد ابن معاویه مامور گفتگو با امام سجاد (ع) است تحت تاثیر سخنان امام (ع) به حقیقت قیام عاشورا واقف شده و تحولی شگرف در وی به وجود می آید.
این مجموعه در 25 قسمت 35 دقیقه ای در سیمای مرکز خراسان رضوی تولید شده و قرار است از روز یکشنبه 20 آذرماه هر شب به جز پنج شنبه و جمعه ساعت 19 و تکرار آن ساعت 11 روز بعد از شبکه شما پخش شود.
مرور آثار خسرو سینایی در شبکه مستند
- شبکه مستند سیما قصد دارد به زودی با دعوت از خسرو سینایی، هنرمند شاخص سینمای ایران و بخصوص سینمای مستند اجتماعی ، و پخش و نقد آثار وی ، هفته فیلم او را برگزار کند.
این بزرگداشت که در قالب برنامه "شبهای مستند" برگزار خواهد شد ، به مدت یک هفته ، هر شب آثاری از این مستند ساز را پخش خواهد کرد و سپس با حضور منتقدانی چون زاون اوکاسیان و سعید قطبی زاده به عنوان منتقد – مجری و همچنین با حضور خسرو سینایی این آثار نقد و بررسی خواهند شد
لهراسبی برای "شیدایی" خواند
تیتراژ سریال "شیدایی" با صدای علی لهراسبی پخش میشود. در عین حال 70 درصد از تصویربرداری سریال به کارگردانی محمد مهدی عسگرپور و تهیه کنندگی محمد رضا شفیعی به پایان رسیده و تدوین همزمان آن توسط حسین غضنفری در حال انجام است.
ساخت موسیقی سریال را آرمان موسی پور بر عهده دارد و "شیدایی" به زودی به صورت هر شبی از شبکه سه سیما پخش میشود.
آغاز تولید "نوای شیدایی"
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